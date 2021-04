Słuchawki dla prawdziwych Słowian. Samsung nawiązuje współpracę z Adidasem

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro do tej pory dostępne były jedynie w trzech wersjach kolorystycznych: Phantom Violet, Phantom Silver i Phantom Black. W porozumieniu z firmą Adidas, Samsung pod koniec tygodnia wypuści na rynek nowy, biały wariant urządzenia z trzema zielonymi, legendarnymi już paskami. To nie jedyna niespodzianka, jaka czeka na miłośników tej marki.

Nie tylko odzież

7 kwietnia od godziny 19:30 czasu lokalnego, mieszkańcy Korei Południowej będą mogli poprzez oficjalną stronę Samsunga i platformę Kakao dokonywać zamówień specjalnego pakietu Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals. Jak zostało powiedziane, słuchawki to nie jedyne, co czeka na klientów w opakowaniu.

W środku znalazło się miejsce na, rzecz jasna, same słuchawki w limitowanej, biało-zielonej wersji kolorystycznej, etui w kształcie czapki bejsbolówki i specjalny kupon uprawniający do zakupu pary butów Adidas Stan Smith w promocyjnej cenie.

Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals (źródło: Sam Mobile)

Użytkownicy smartfonów z serii Samsung Galaxy dodatkowo, w momencie parowania słuchawek z telefonem, otrzymają dostęp do motywu Adidas Originals. Obejmuje on niestandardowe ekrany blokady, interfejs dialera i aplikacji Wiadomości oraz ikony urządzenia, a na stronie głównej zostanie dodany skrót do oficjalnego sklepu Adidas.

Zielone znaczy ekologiczne

Projekt w swoim założeniu ma popularyzować przyjazne dla środowiska naturalnego działania wśród innych producentów. Jak mówią przedstawiciele Samsunga:

Cały pakiet powstał z myślą o świadomych konsumentach poszukujących wartościowej konsumpcji w zgodzie z własnym sumieniem, a zwłaszcza dla młodego pokolenia. Będziemy dalej rozwijać swój unikalny ekosystem w sposób zrównoważony, współpracując z innymi markami z całego świata.

I nie są to tylko puste obietnice. Aby ograniczyć ilość odpadów, etui powstało w całości z plastiku pochodzącego z recyklingu, zaś same słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro wykorzystują w 20% materiały pokonsumenckie.

Adidas Stan Smith (źródło: Adidas)

Cena całego zestawu w chwili premiery ma wynosić 249 000 KRW (około ~860 złotych).