Nielimitowana przestrzeń w Zdjęciach Google kończy się już 1 czerwca. Pamiętasz o kopii?

Jednym z największych atutów usługi Zdjęcia Google była możliwość korzystania z nielimitowanej przestrzeni dyskowej bez dodatkowych opłat. Niestety, wkrótce zostaną wprowadzone ograniczenia. Trzeba pamiętać, by w porę zabezpieczyć swoje dane.

Zdjęcia to dla bardzo wielu z nas najcenniejsza wartość przechowywana w pamięci smartfonów. Uwiecznione przy pomocy wbudowanych aparatów chwile chcemy zabezpieczyć nie tylko w naszej pamięci, ale też w formie plików cyfrowych. Jedną z najskuteczniejszych form zabezpieczenia zgromadzonych danych jest przechowywanie ich w chmurze. Dzięki temu, nawet, jeśli smartfon ulegnie zniszczeniu, awarii bądź zostanie skradziony czy zgubiony, to, co w nim najcenniejsze, pozostanie.

Zdjęcia Google – rozwiązanie najlepsze, bo darmowe

W przypadku zdjęć, jedną z najlepszych usług służących do ich archiwizacji w chmurze, są Zdjęcia Google. Do niedawna największym atutem usługi była nielimitowana przestrzeń dyskowa na przechowywanie fotografii w wysokiej rozdzielczości. Co prawda zdjęcia wciąż były kompresowane, jednak jakość darmowej kopii była wystarczająco dobra dla zdecydowanej większości użytkowników.

Nic nie może jednak trwać wiecznie, podobnie jak równie dobre oferty. 1 czerwca 2021 roku Google rezygnuje z nielimitowanej, darmowej przestrzeni, w zamian za to wprowadzając doskonale znane limity.

Wspólny limit dla wszystkich usług Google

Począwszy od 1 czerwca, Zdjęcia Google objęte są dokładnie tymi samymi limitami, co pozostałe usługi tego dostawcy. I tak, w przypadku darmowego konta, przysługujące 15 GB współdzielone będzie przez Gmail, Dysk i Zdjęcia.

Zalecamy już teraz przygotować się do tej zmiany, tworząc kopię nadmiarowych zdjęć na dysku lokalnym czy w usłudze innego dostawcy.

Rozwiązanie? Google One albo Pixel

Standardowo, rozwiązaniem problemu ograniczenia przestrzeni dyskowej do współdzielonych 15 GB jest wykupienie jednego z płatnych planów Google One. Wariant ze 100 GB przestrzeni kosztuje 8,99 złotych miesięcznie (89,99 złotych rocznie). Za 200 GB trzeba zapłacić 13,99 złotych miesięcznie (139,99 złotych rocznie), a opcja 2 TB to koszt 46,99 złotych miesięcznie (469,99 złotych rocznie). Jak łatwo zauważyć, w przypadku zapłaty za cały rok dostępu z góry, dwa miesiące są darmowe.

Innym rozwiązaniem może być przesiadka na jeden ze smartfonów Google Pixel (Pixel 2 i nowsze). W tym przypadku, zdjęcia wrzucane z tego, konkretnego urządzenia, również nie podlegają limitom.