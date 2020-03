Zrobiliśmy to! Razem zbudowaliśmy najpotężniejszy superkomputer na świecie!

Kilka dni temu Kasia i Kuba, w mediach społecznościowych i poprzez naszą stronę internetową, zachęcali do przyłączenia się do akcji udostępniania mocy obliczeniowej swoich komputerów, by można było jej użyć do walki z COVID-19. Sama akcja okazała się sukcesem na skalę światową, a to, co powstało w jej wyniku, robi piorunujące wrażenie.

Jak ludzkość budowała superkomputer

Zasady funkcjonowania systemu [email protected] opisywaliśmy w tym artykule. Po instalacji jednego programu na naszym komputerze, jego moc obliczeniowa zostaje zdalnie udostępniona naukowcom pracującym nad szczytnymi, kluczowymi dla ludzkości sprawami, z których obecnie najważniejszą jest znalezienie sposobu na powstrzymanie skutków infekcji wywoływanej przez koronawirusa.

Dzięki nagłośnieniu akcji na całym świecie, przyłączyły się do niej prawdziwe tłumy, przez co w ręce pracujących w laboratoriach trafiła moc obliczeniowa, jaką do tej pory nie dysponował nikt.

Razem możemy więcej!

Za pośrednictwem [email protected] udało się udostępnić moc obliczeniową 470 PetaFLOPów. Dla porównania najmocniejszy superkomputer – Summit, dysponuje mocą 149 PetaFLOPów. Uzyskana moc obliczeniowa jest zatem nie tylko ponad dwa razy większa od tej, którą może pochwalić się Summit, ale też większa od siedmiu najmocniejszych superkomputerów na świecie. RAZEM WZIĘTYCH!

Tak imponującego osiągnięcia nie spodziewał się chyba nikt. Nie byłoby to możliwe dzięki mocy takich komputerów, jak ten z poniższego wpisu na Twitterze…

…ale też tysięcy pojedynczych, często leciwych Pentiumów, które ramię w ramię z najpotężniejszymi jednostkami tworzą coś, co może przyczynić się do, niczym w filmach science fiction, uratowania świata.

Dzięki takim akcjom jak błyskawiczne rozpropagowanie funkcjonującego już wiele lat [email protected] i przystąpieniu do nich wielu chętnych, jako ludzkość udowadniamy, że w chwilach zagrożenia potrafimy się zjednoczyć i grać do jednej bramki. Każdemu, kto bierze udział w tej szczytnej akcji, należy się wdzięczność i podziękowania.

Pamiętajmy, że problem, z którym razem walczymy, jest jeszcze daleki od skutecznego rozwiązania, jednak dzięki takim akcjom, jakby nieco bliższy. Zachęcam kolejne osoby do wsparcia swoimi zasobami sprzętowymi walki ze skutkami koronawirusa. Liczy się każdy rdzeń! Dołączać można tutaj.

Zachęcamy do dołączania w ramach teamu #Tabletowo.pl z numerem #1205.

