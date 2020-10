Zaoszczędź pieniądze na Steam z pomocą przeglądarkowej wtyczki

Steam to wiodąca platforma sprzedaży gier na komputerach osobistych. Co jakiś czas słyszymy o pobitym rekordzie zalogowanych jednocześnie użytkowników – w marcu tego roku było to nawet 20 milionów. W moim wypadku, mimo posiadania jeszcze innych podobnych aplikacji, takich jak Origin czy Battle.net, to właśnie Steam włącza się wraz z Windowsem.

A czy należycie do tych osób, które wyczekują wyprzedaży na Steam? Szczególnie tej wakacyjnej i świątecznej? Oczywiście zdarzają się dużo częściej. Ale nie można mieć przy nich stuprocentowej pewności, czy coś rzeczywiście jest promocją. Wtedy korzystamy z serwisów, które sprawdzają stare ceny, chociażby SteamDB.

Niewątpliwą okazją są gry znajdujące się w Xbox Game Pass, usłudze dostępnej także na PC. Dzięki niej jesteśmy w stanie ograć nawet kilka gier AAA za cenę 39,99 zł miesięcznie. Po co wydawać wielokrotność tej kwoty na tylko jedną z takich gier? Z pomocą przychodzi wtyczka, która zwróci uwagę na to, czy interesujący nas tytuł jest już w bibliotece wspomnianej usługi.

Informacja o Xbox Game Pass na Steam

Ali Güler zabrał się za kilka przedsięwzięć. Na przykład za stronę internetową, która zbiera wszystkie gamingowe eventy w jednym miejscu. Albo za stronę, która przysłuży się odhaczaniu dziennych wyzwań w Red Dead Online. Teraz stworzył interesującą wtyczkę do przeglądarki, która pomoże nam zaoszczędzić na Steam pieniądze. Poważnie!

Pobierzemy i zainstalujemy ją pod tym adresem. Na ten moment działa wyłącznie z przeglądarkami Firefox oraz Chrome.

A działa w bardzo prosty sposób. Na karcie Steam którejś z gier lub na naszej liście życzeń wyświetla się informacja, czy przypadkiem dany tytuł nie znajduje się już w Xbox Game Pass.

I jest to o tyle przydatne, że jeżeli decydujecie się na Xbox Game Pass po raz pierwszy, to ten pierwszy miesiąc kosztuje was 4 zł, nie więcej. A wyobraźcie sobie, że takie dobrze przyjęte Wasteland 3 pojawiło się w usłudze od razu, na premierę. Do usługi dołączy również EA Play.

Taka informacja nic nas nie kosztuje, a być może pozwoli zaoszczędzić nieco grosza.

