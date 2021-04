Zakupy w sklepie huawei.pl to dobry deal? Sprawdźmy, co można zyskać

Akcja partnerska

W ostatnim czasie Huawei rozwija nie tylko swoje portfolio produktowe, ale również sklep internetowy, w którym te wszystkie sprzętowe nowości możemy kupić. Z tygodnia na tydzień oferta huawei.pl rozszerzana jest o kolejne benefity, które mają sprawić, by dokonywane przez platformę zakupy były wygodniejsze, szybsze i, co najważniejsze, korzystne dla klientów. Sprawdźmy, czym kusi nas Huawei.

Zdarzyło mi się już kilkukrotnie kupować sprzęt za pośrednictwem huawei.pl. Swego czasu skorzystałam z bardzo dobrej promocji na zestaw opaska Huawei Watch Fit + waga inteligentna, z kolei kilka miesięcy później zdecydowałam się na słuchawki Huawei Freebuds 4i (jak jeszcze były za rewelacyjne 249 złotych). Złożenie zamówienia i jego opłacenie, w każdym z tych przypadków, trwało dosłownie kilka chwil, co oznacza, że od strony użytkowej, sklep przystosowany jest bardzo dobrze.

Reklama

Czas sprawdzić, jakie aktualnie korzyści daje kupowanie na huawei.pl – a trochę ich jest!

Zdobyć zniżkę jest bardzo łatwo

Nikt nie lubi przepłacać. Wszyscy natomiast kochają akcje promocyjne, w ramach których można obniżyć końcową cenę produktu o konkretną kwotę. W przypadku Huawei sprawa jest banalnie prosta. Producent daje każdemu, kto zapisze się do newslettera, kupon rabatowy o wartości 50 złotych na kolejne zakupy w sklepie huawei.pl (ich wartość musi być wynosić minimum 300 złotych). Bonus otrzymuje każdy nowy subskrybent, a zatem jest jednorazowy.

Co ważne jednak, inny kupon zniżkowy, tym razem o wartości 20 złotych, można otrzymać wielokrotnie – Huawei wynagradza klientów, którzy zostawiają opinie o produktach. Warunek jest jednak taki, że muszą to być zakupy dokonane również przez huawei.pl.

Jak uzyskać kod rabatowy? Należy zalogować się na swoje konto na huawei.pl, a następnie napisać opinię na stronie produktowej posiadanego urządzenia. Kolejnym krokiem jest zrobienie screenshota opinii i wysłanie jej pod adres [email protected] – po odpowiedniej weryfikacji i sprawdzeniu zgodności z regulaminem, klient otrzymuje kupon zniżkowy o wartości 20 złotych do wykorzystania na zakupy o minimalnej wartości 21 złotych. Kupon jest ważny 14 dni.

Raty 0%

Wiedząc już, ile będzie kosztował nasz sprzęt, pora przeanalizować możliwości finansowe. Jeśli zdecydujecie się na raty, nie ma najmniejszego problemu wystarczy na odpowiednim etapie składania zamówienia wybrać raty PayU. Klienci mogą rozłożyć zakupy o wartości minimum 300 złotych na 36 rat 0% (wcześniej można było rozłożyć zakupy jedynie na trzy raty 0%).

Chcąc skorzystać z ratalnego systemu płatności, będziecie musieli wypełnić formularz na stronie PayU – decyzja kredytowa przyznawana jest w kilka minut.

Dostawa następnego dnia

Jeśli tak, jak ja, jesteście niecierpliwi, z całą pewnością ucieszy Was deklaracja producenta, że wszystkie zamówienia, złożone (i, co ważne, opłacone!) do godziny 12:00, wysyłane są jeszcze tego samego dnia. Oznacza to, że sprzęt jest u Was następnego – oczywiście mówimy o dniach roboczych.

A jeśli z jakiegoś powodu będziecie chcieli dokonać zwrotu zamówionego towaru, macie na to 15 dni. Co ważne, procedura zwrotu jest bezpłatna.

Rozszerzona gwarancja też jest!

Posprzedażowe wsparcie producenta jest bardzo ważne – wygląda na to, że Huawei doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bo również to wziął pod uwagę. Objawia się to możliwością skorzystania z jednorazowej, darmowej naprawy ekranu smartfona w ciągu trzech miesięcy od dokonanego na huawei.pl zakupu. Ofertą objęte są następujące modele: P Smart 2021, P30 lite, P30 Pro, P40 lite, P40 Pro, Mate 40 Pro i y6p.

Jeśli chodzi o laptopy, w tym przypadku standardowa, 2-letnia gwaranacja, wydłużana jest do trzech lat. Oferta obowiązuje dla laptopów Huawei z serii MateBook X, MateBook X Pro, MateBook 13, MateBook 14, MateBook D 14, MateBook D 15 oraz MateBook D 16.

Bez konkretnych promocji obejść się nie może

Co najbardziej jest w stanie przyciągnąć klientów do sklepu? Wiadomo – dobre promocje! A tych aktualnie nie brakuje.

Producent wyszedł ze słusznego założenia, że chcąc kupić smartfon – fajnie od razu sięgnąć w stronę nowej opaski inteligentnej czy słuchawek, a kupując laptopa – plecak czy myszkę zawsze fajnie mieć pod ręką.

Poniżej znajdziecie zestawy, jakie aktualnie są oferowane na huawei.pl:

Nazwa urządzenia: W zestawie z: Cena promocyjna: Huawei P40 lite Smartwatch Huawei Watch Fit 899 złotych Huawei P30 lite Słuchawki Huawei FreeBuds 3i 1099 złotych Huawei P smart 2021 (z NFC) Słuchawki Huawei FreeBuds 3i 799 złotych Huawei MateBook D 15 (8/256 GB) Bezprzewodowa myszka Bluetooth, plecak 2699 złotych Huawei MateBook D 14 (Ryzen 7, 8/512 GB) Bezprzewodowa myszka Bluetooth, plecak 3199 złotych Huawei MateBook D 14 (Ryzen 5, 8/512 GB) Bezprzewodowa myszka Bluetooth, plecak 2999 złotych Huawei MateBook X Pro 2021 (Intel i7, 16/512 GB) Słuchawki FreeBuds Studio, bezprzewodowa myszka Bluetooth, plecak 7499 złotych Huawei MateBook X Pro 2021 (Intel i7, 16/1 TB) Słuchawki FreeBuds Studio, bezprzewodowa myszka Bluetooth, plecak 8499 złotych Huawei Watch GT 2 Pro Słuchawki Huawei FreeBuds Pro 1299 złotych

Aby skorzytać z promocji macie trochę czasu – obowiązuje do 8 maja.

Dodam też, że w każdy wtorek, w ramach OkazjoWTORKÓW obowiązują dodatkowe promocje – warto śledzić ofertę huawei.pl, by ich nie przegapić.

Jeśli mielibyście wskazać producentowi, co jeszcze mógłby usprawnić czy po prostu wdrożyć w swoim sklepie huawei.pl, to co by to było? Dajcie znać w komentarzach.

Wpis powstał przy współpracy z Huawei Polska