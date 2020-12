Koniec z tanimi zakupami w Chinach?! Za kilka miesięcy przestanie się to (aż tak) opłacać

Muszę Wam się przyznać, że uwielbiam robić zakupy w Chinach (do tej pory dochodzą do mnie paczki z zamówieniami, złożonymi w Dzień Singla, a trochę się tego uzbierało). Już za kilka miesięcy przestaną się one jednak opłacać, a przynajmniej w dużej części przypadków. To nie jest #DobraZmiana dla klientów.

Trzeba uważać podczas robienia zakupów w Chinach

Zakupy w Chinach trzeba umieć robić. I nie chodzi tu o to, że sztuką jest obsługa aplikacji sklepu, bo nie jest, a o to, że na chińskich platformach e-commerce sprzedawane jest mnóstwo różnej maści badziewia – jak to się mówi, trzeba umieć oddzielić ziarna od plew.

W dodatku w ostatnim czasie zaobserwowałem, że chińscy sprzedawcy zaczęli robić to samo, co kiedyś było zmorą na Allegro – produkt kosztuje grosze, więc przyciąga uwagę, ale okazuje się, że sprzedający „wyrównuje” sobie cenę na wysyłce. U kogoś innego można bowiem kupić to samo za tyle samo z… darmową wysyłką.

Trzeba też dokładnie czytać opisy (i opinie innych klientów, jeśli są), ponieważ można się niemiło rozczarować po odebraniu i otworzeniu przesyłki. Mnie się coś takiego przydarzyło i od tamtej pory poświęcam znacznie więcej uwagi i czasu na przeanalizowanie każdej oferty, która mnie zainteresuje.

Zakupy w Chinach przestaną być tanie i opłacalne

Po nabraniu wprawy, zakupy w Chinach potrafią jednak być szalenie przyjemne i (przede wszystkim) opłacalne, szczególnie gdy korzysta się z karty z preferencyjnymi kursami przewalutowań (osobiście nigdy nie płacę w złotówkach, tylko zawsze w dolarach, bo bardziej mi się to opłaca).

Niestety, już za kilka miesięcy się to zmieni. Jak bowiem poinformowała Poczta Polska, która odpowiada za obsługę większości przesyłek z Chin, już od 1 lipca 2021 roku wejdzie w życie „pakiet VAT dla e-commerce”. Na jego mocy Poczta Polska przejmie część funkcji realizowanych do tej pory przez służby celno-skarbowe i stanie się „bramą podatkową” między Unią Europejską, a krajami leżącymi poza jej granicami, w tym głównie Chinami.

Mieszkańcy Polski uwielbiają robić zakupy w Chinach (źródło: Poczta Polska)

Wspomniany „pakiet VAT dla e-commerce” zacznie od 1 lipca 2021 roku obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Od tego dnia Poczta Polska będzie odpowiedzialna za pobieranie podatku VAT od kupujących. Co jednak najważniejsze – i najniekorzystniejsze z puntu widzenia kupujących – podatek VAT będzie nakładany na wszystkie przesyłki spoza Unii Europejskiej, nawet na towary o niskiej wartości.

Do tej pory większość przechodziła bez nałożenia VAT-u, nawet te o większej wartości, jeśli przesyłka nie przykuła uwagi celników.

Polacy przestaną robić zakupy w Chinach?

Na pewno nie – co do tego nie mam wątpliwości. Faktem jednak jest, że w przynajmniej części przypadków przestanie się opłacać ściągać coś z Chin, ponieważ to samo kupi się w podobnej cenie w Polsce (bo nie tylko klienci indywidualni kupują w Chinach – wielu właścicieli sklepów, szczególnie internetowych, także to robi w hurtowych ilościach).

Podejrzewam też, że Chińczycy będą próbowali znaleźć sposób, aby uchronić klientów z Unii Europejskiej przed koniecznością zapłacenia podatku VAT. Już teraz są na to metody, więc w przyszłości może się po prostu zwiększyć skala tego zjawiska.