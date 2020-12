Smartfony i inna elektronika mogą mocno podrożeć w 2021 roku

Już teraz sprzęt elektroniczny jest w Polsce droższy niż w wielu innych krajach. Klienci powinni się jednak przygotować na to, że będą musieli zapłacić za smartfony (i nie tylko) jeszcze więcej.

„Podatek od smartfonów” wspomoże artystów

Jak donosi serwis Business Insider, w 2021 roku możemy spodziewać się podwyżek cen sprzętu elektronicznego, w tym smartfonów, tabletów, komputerów i Smart TV.

Ministerstwo Kultury przygotowało bowiem projekt ustawy o zawodzie artysty zawodowego i poinformowało, że jest on już gotowy, jednak nie został on jeszcze przekazany rządowi pod obrady. Zakłada on utworzenie Funduszu Wsparcia Artystów, który wspomógłby artystów oraz twórców, szczególnie tych, którzy nie uzyskują regularnych dochodów ze swojej działalności. To bowiem często powoduje, że rezygnują oni z niej, przez co – jak twierdzi Ministerstwo Kultury – „tracimy potencjał intelektualny i kreatywny, który jest źródłem innowacji i rozwoju gospodarczego”.

Fundusz Wsparcia Artystów byłby zasilany dopłatami rządowymi, a także środkami z tzw. opłaty reprograficznej, która już obowiązuje, ale do jej opłacania zostaliby zobowiązani również producenci i importerzy m.in. smartfonów, tabletów, komputerów i smart TV.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Projekt ustawy o zawodzie artysty zawodowego zakłada, że musieliby oni uiszczać opłaty w wysokości nie mniejszej niż 1% i nieprzekraczającej 6% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń.

Mimo że jeszcze w czerwcu minister kultury, Piotr Gliński, deklarował, że ceny sprzętu elektronicznego nie powinny pójść w górę, to zupełnie innego zdania jest Federacja Konsumentów, która wprost mówi, że „nowa danina uderzy w konsumentów i zwiększy skalę wykluczenia cyfrowego Polaków”. Według niej, ceny urządzeń elektronicznych mogą pójść w górę nawet o około 300 złotych!

Jak zauważa serwis Business Insider, w projekcie ustawy o zawodzie artysty zawodowego, który widnieje na sejmowych stronach, umieszczono informację, że wchodzi ona w życie już od 1 stycznia 2021 roku. Nie ma jednak pewności, czy tak się rzeczywiście stanie, ponieważ musi ona jeszcze przejść przez Sejm i Senat oraz zostać podpisana przez prezydenta.

Mimo wszystko na razie wszystko wskazuje na to, że zacznie ona obowiązywać już w przyszłym roku, bo trudno powiedzieć, czy ktoś po drodze postara się ją zablokować.