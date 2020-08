Prawie 90% filmów na YouTube nie przekracza liczby 1000 wyświetleń

Najwięksi na YouTube mogą liczyć na miliony, a nawet miliardy wyświetleń. Pozostali? Cóż, muszą zadowolić się znacznie gorszymi statystykami.

Największa platforma i ogromna baza użytkowników nie zawsze wystarcza

YouTube to obecnie największa platforma z materiałami wideo. Wielu twórców właśnie dzięki usłudze Google zdobyło ogromną popularności, a dzielenie się własnymi filmami stało się dla nich głównym, często bardzo zyskownym zajęciem.

Tylko 0,77% filmów osiąga ponad 100 tys. wyświetleń (fot. PEX)

Jak wspomniałem we wstępie, topowe filmy generują nawet miliardy wyświetleń. Nie oznacza to jednak, że każdy materiał spotka się z większym zainteresowaniem. Co więcej, jak wynika z raportu opublikowanego przez Pex, opierającego się na danych zebranych w 2019 roku, znaczna większośc wrzuconym filmów nie osiąga nawet 1000 wyświetleń.

Materiały na YouTube, którym nie udało się przekroczyć 1000 wyświetleń, stanowią aż 88,4% wszystkich udostępnianych treści. Natomiast filmy, które generują 100 tys. wejść i więcej, to zaledwie 0,77%. Mimo tego, to właśnie one odpowiadają za 82,83% rzeczywistej liczby widzów.

Twórcy wrzucają coraz więcej filmów

Jak pokazują udostępnione dane, średnia liczba przesłanych plików przez użytkownika ciągle rośnie. Co więcej, nie powinno się to zmienić w ciągu najbliższych lat – Google może liczyć na ciągłe wzrosty.

Średnia liczba wrzucanych filmów przez użytkownika (fot. PEX)

W 2019 roku średnia wyniosła 16 udostępnionych filmów, co jest rezultatem dwukrotnie lepszym niż wynik sprzed pięciu lat. Większość, bowiem aż 33%, to filmy należące do kategorii „Gry”. Co ciekawe, w 2018 roku mieliśmy do czynienia z wynikiem na poziomie 13 materiałów i to właśnie w 2019 odnotowano największy wzrost w ujęciu roku.

Muzyka wciąż najpopularniejsza na YouTube

Mimo iż materiały należącego do kategorii „Gry” stanowią większość i cały czas ich liczba gwałtownie rośnie, to nadal muzyka cieszy się największą liczbą wyświetleń w przeliczeniu na jeden film.

Najczęściej wrzucane filmy należą do kategorii Gaming (fot. PEX)

Średnia liczba wyświetleń w przypadku muzycznych materiałów wynosi ponad 20 tys. Natomiast materiały gamingowe osiągają średnią na poziomie około 3,5 tys. odtworzeń. Warto również zauważyć w poniższej tabelce, że muzyka ma najkrótszą średnią długość odtwarzania, a gaming najdłuższą.

Średnia liczba wyświetleń na jeden materiał wideo (fot. PEX)

Ogromna popularność teledysków i ogólnie muzyki na YouTube zwróciła uwagę Facebooka. Firma Marka Zuckerberga postanowiła bowiem rozpocząć kolejną bitwę o użytkowników i ogłosiła wprowadzenie oficjalnych teledysków na własną platformę.