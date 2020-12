YouTube nie działa. Gmail też nie. Mapy Google również

Większość z Was na pewno regularnie zagląda na YouTube. Niektórzy być może mają go włączonego przez pół dnia w tle podczas pracy, więc nagła cisza musiała Was zaskoczyć. Okazuje się, że YouTube nie działa nie tylko Wam – to prawdopodobnie awaria o większej skali. Co więcej, problemy występują też z dostępem do innych usług Google, jak Gmail.

YouTube nie działa

Akurat zaczynałem słuchać nowej playlisty na YouTube, gdy po kilku piosenkach nastała dziwna cisza. Pierwsze, co pomyślałem, to to, że mam chwilowy brak internetu, bo niestety takie przypadki się zdarzają u mnie.

Dość szybko okazało się jednak, że połączenie internetowe funkcjonuje dobrze, a problem jest związany z działaniem YouTube, choć powinienem powiedzieć „niedziałaniem”, ponieważ serwis całkowicie padł.

Taki sympatyczny obrazek pokazuje się po próbie włączenia serwisu w przeglądarce internetowej (fot. Tabletowo.pl)

Okazuje się, że nie tylko mi, ponieważ już kilka tysięcy osób zgłosiło problemy z działaniem YouTube w serwisie Downdetector. Co więcej, liczba zgłoszeń rośnie w ekspresowym tempie.

źródło: Downdetector

Co ciekawe, jak informuje Tom Warren, użytkownicy mogą cały czas korzystać z tego serwisu, jeśli się nie zalogują lub przejdą do niego za pośrednictwem przeglądarki z włączonym trybem incognito/prywatnym. Sprawdziłem i rzeczywiście działa!

Gmail nie działa, podobnie jak inne usługi Google, w tym Mapy Google

Początkowo wydawało się, że to po prostu kolejna awaria YouTube (podobna wystąpiła niedawno w Stanach Zjednoczonych), ale okazuje się, że nie tylko ta platforma nie działa.

Komunikat, jaki się wyświetla przy próbie uruchomienia Gmaila w przeglądarce internetowej (fot. Tabletowo.pl)

Jak bowiem wynika ze zgłoszeń członków naszej redakcji, a także użytkowników serwisu Downdetector, nie działa też Gmail oraz inne usługi Google, w tym Google Meet i Google Duo oraz Mapy Google. Co ciekawe, nie ma problemów z korzystaniem z przeglądarki – tu zdaje się wszystko działać, jak należy, a przynajmniej niektórym.

To już kolejna awaria, która w ostatnim czasie uprzykrza życie użytkownikom. Niedawno przestał działać Messenger oraz pozostałe usługi Facebooka.