Xiaomi patentuje MIUI dla smartfonów z ekranami pokrywającymi całą obudowę

Nowinki w branży smartfonów zawsze niosą ze sobą całą falę zmian. Na przykład urządzenia składane muszą mieć interfejs specjalnie dostosowany do ich nowych możliwości. Podobnie musi postąpić Xiaomi, by zjawiskowy model Mi Mix Alpha był w ogóle używalny.

Mi Mix Alpha to przykład nietuzinkowego smartfona, który przykuwa uwagę swoim futurystycznym wyglądem. Jego forma jest jednak przyczyną, dla której Xiaomi musiało opracować sposób na zmodyfikowanie interfejsu systemowego MIUI tak, by był praktyczny na urządzeniu z ekranem ciągnącym się niemal przez całą powierzchnię telefonu.

Najwyraźniej się to udało, bo ten chiński producent opatentował w ubiegłym tygodniu zestaw zasad, którymi kierował się podczas dopieszczania różnych elementów zmodyfikowanego MIUI. Mają one pomóc w obsłudze całkiem nowego typu sprzętów, nieposiadających fizycznych przycisków na bokach obudowy.

Gdzie szukać informacji, gdy cały smartfon jest ekranem

Patenty oraz grafiki, które powstały na ich podstawie, ukazują to, jak Xiaomi obmyśliło sposób prezentowania informacji na bokach Mi Mix Alpha.

Prawa krawędź zarezerwowana jest dla wyświetlanych przycisków wybudzenia urządzenia oraz panelu do zarządzania poziomem głośności. Można też tam skorzystać ze skrótów do robienia zdjęć, robienia zrzutów ekranu i sterowania muzyką. Wszystko to dynamicznie zmienia się pod wpływem tego, czym akurat się zajmujemy.

Większa część lewej krawędzi zajmuje przestrzeń do wyświetlania różnego rodzaju powiadomień – godziny, notyfikacji, stanu baterii i innych. Nie ma przeszkód, by przerzucić je także na prawą krawędź – tak też prezentowana jest ona na powyższych grafikach.

Całość sprawia wrażenie zaledwie początku czegoś większego. Kreatywne i praktyczne wykorzystanie dodatkowej przestrzeni na bokach smartfona oraz na jego pleckach to wielkie wyzwanie dla producenta.

Najważniejsze, by te wszystkie bajery były wysoce używalne, a po jakimś czasie – dawały odczucie, że bez nich trudno się obejść. Tylko w ten sposób Xiaomi wprowadzi nową jakość do smartfonowej branży, bo jak wielokrotnie się przekonaliśmy, zbyt dużo świetnych pomysłów kończy swój żywot na papierze, a zbyt mało przechodzi do codziennego użytku jako coś rzeczywiście przydatnego.

źródło: GizChina, LetsGoDigital