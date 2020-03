Xiaomi Mi Watch w ekskluzywnej wersji – czekam na premierę w Polsce

Podczas gdy my wciąż czekamy na premierę Xiaomi Mi Watcha w Polsce, w Chinach w przedsprzedaży pojawiła się ekskluzywna wersja tego smartwatcha. Powiem tylko jedno: chętnie bym mu się przyjrzała z bliska.

Koperta podstawowej edycji Xiaomi Mi Watcha wykonana jest z aluminium, podczas gdy w Mi Watch Exclusive Edition mamy już do czynienia ze stalą nierdzewną – zarówno w przypadku koperty, jak i paska. Co więcej, jego ekran chroniony jest szafirowym szkłem.

Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition sprzedawany jest w specjalnym, równie eleganckim etui, w którym znajdziemy certyfikat autentyczności urządzenia. Patrząc na zdjęcia pudełka w sieci, można odnieść wrażenie, że producent podszedł do wersji premium solidnie, by nie móc mu nic zarzucić w tym zakresie.

Smartwatch Xiaomi w wersji premium trafi do pierwszych klientach w Chinach już 3 marca, a jego cena wynosi 1999 juanów (ok. 1120 złotych). Dla przypomnienia, wersja podstawowa kosztuje 1299 juanów (ok. 730 złotych).

A właściwie dlaczego tak warto czekać na Xiaomi Mi Watcha?

Wersja premium (czy też Exclusive Edition) od podstawowej nie różni się pod względem podzespołów. Ma AMOLED-owy wyświetlacz (1,78”), obrotową koronkę do nawigowania po systemie, a także, co też dla wielu istotne, eSIM. Do tego też po prostu ciekawie wygląda – choć dla wielu podobieństwo do Apple Watcha będzie aż zbyt widoczne.

Z mojej perspektywy najważniejszy jest jednak fakt, że Mi Watch od Xiaomi może być jedną z ciekawszych propozycji zegarków inteligentnych działających na systemie Wear OS. Z racji tego, że na jego wyposażeniu znalazło się NFC, w Europie powinien pozwalać na płatności zbliżeniowe (dla porządku zaznaczę, że w chińskiej wersji nie ma opcji płatności przez Google Pay, więc nie polecam kupowania zegarka prosto z Chin, bo możecie się rozczarować).

Pewnie zapytacie dlaczego w ogóle o tym piszę? Po pierwsze – podoba mi się wersja premium Xiaomi Mi Watcha. Po drugie – to zawsze dobry pretekst, by zapytać polski oddział firmy – kiedy Xiaomi Mi Watch trafi do sprzedaży w Polsce?

Nie ukrywam, że liczę na szybką premierę.

źródło: xiaomitoday