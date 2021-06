Xiaomi zaprezentowało nowy smartwatch Xiaomi Mi Watch Revolve Active

Portfolio marki Xiaomi wzbogaciło się o kolejny smartwatch – Xiaomi Mi Watch Revolve Active. Jak przystało na smart-zegarek tego producenta, najnowszy model w ofercie oferuje solidną specyfikację techniczną w niewygórowanej cenie.

Specyfikacja Xiaomi Mi Watch Revolve Active

Smartwatch wyposażono w okrągły, kolorowy ekran AMOLED, który ma średnicę 1,39 cala i rozdzielczość 454×454 pikseli oraz oferuje funkcję Always On Display. Ponadto producent deklaruje, że zapewni on doskonałą widoczność wyświetlanych nań treści także w ostrym słońcu, co jest bardzo ważne w przypadku wearables (i co jednocześnie niestety wciąż nie jest standardem).

Reklama

źródło: Xiaomi

Sercem nowego smartwatcha Xiaomi jest procesor Airoha, wyprodukowany z wykorzystaniem zaawansowanego, 12-nm procesu technologicznego, który zapewnia obsługę systemów lokalizacji GPS, Glonass, Galileo i BDS. Całość zasila akumulator o pojemności 420 mAh – według zapewnień producenta, ma on zapewnić do 14 dni „typowego użytkowania”, do 22 dni w trybie oszczędnym lub do 50 godzin w trybie treningowym.

Specyfikacja Xiaomi Mi Watch Revolve Active obejmuje także dostęp do aż 117 trybów sportowych, w tym 17 profesjonalnych. Ponadto smartwatch potrafi automatycznie rozpoznać, kiedy użytkownik rozpocznie trening, aczkolwiek na ten moment jest w stanie wykryć tylko trzy rodzaje aktywności: jogging wewnątrz i na zewnątrz oraz szybki marsz.

źródło: Xiaomi

Xiaomi Mi Watch Revolve Active oferuje również pulsometr z funkcją stałego pomiaru i pulsoksymetr, pozwalający zmierzyć poziom tlenu we krwi. Do tego potrafi też zmierzyć VO2 Max oraz poziom stresu, a także poprowadzić relaksujący trening oddechowy i przeanalizować parametry życiowe użytkownika, aby zrozumieć jego kondycję fizyczną i pomóc mu uniknąć kontuzji.

Oczywiście, jak przystało na smartwatch, specyfikacja Xiaomi Mi Watch Revolve Active obejmuje również funkcję monitorowania snu i jego analizy wraz z wskazówkami, jak można ewentualnie poprawić jego jakość, a na dodatek też wbudowanego asystenta głosowego Amazon Alexa.

Posiadacze Xiaomi Mi Watch Revolve Active będą również mieli dostęp m.in. do ponad 110 tarczy, prognozy pogody, funkcji pozwalającej znaleźć zawieruszony smartfon i zdalnego kontrolowania odtwarzacza muzyki w nim oraz latarki, stopera i minutnika.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Xiaomi Mi Watch Revolve Active ma wodoszczelną obudowę (5 ATM) i można nim zarządzać za pośrednictwem aplikacji Xiaomi Wear i Xiaomi Wear Lite (użytkownik może je połączyć ze Stravą i Apple Health). W programie tym gromadzone są też wszystkie informacje zdrowotne.

Cena Xiaomi Mi Watch Revolve Active, dostępność

Sprzedaż najnowszego smartwatcha marki Xiaomi rozpocznie się w Indiach już 25 czerwca 2021 roku. Cena Xiaomi Mi Watch Revolve Active została ustalona na 9999 rupii indyjskich, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~510 złotych, aczkolwiek pierwsi klienci będą mogli kupić ten model za 8999 rupii (~460 złotych).