Xiaomi Mi 10T można kupić taniej, ale promocja nie będzie trwać wiecznie!

Xiaomi przeznaczył do promocyjnej sprzedaży ograniczoną liczbę sztuk średniopółkowego modelu Mi 10T w dwóch wersjach pamięciowych. Kto pierwszy, ten lepszy!

Tani tydzień z Mi 10T

Ruszyła niezła promocja na Xiaomi Mi 10T, którego można teraz dostać wyraźnie taniej niż w standardowej cenie. Ta utrzymuje się na niezmienionym poziomie od dnia premiery, gdyż od połowy października 2020 roku za model ten trzeba zapłacić w oficjalnej dystrybucji aż 1999 złotych. Producent przygotował jednak okazję, w której niezależnie od wybranej przez nas opcji pamięciowej, wydamy 300 złotych mniej.

Dzięki tymczasowej obniżce, można dostać Xiaomi Mi 10T w cenie:

1699 złotych za wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej

za wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej 1899 złotych za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej

Smartfon dostępny jest na mi-store.pl, mimarkt.pl, mi-home.pl oraz w innych sklepach z elektroniką. Promocja potrwa do 30 kwietnia lub do wyczerpania puli urządzeń. Z pewnością to drugie nastąpi szybciej.

Xiaomi Mi 10T (źródło: Xiaomi)

Co oferuje Xiaomi Mi 10T?

W promocyjnej cenie możemy spodziewać się naprawdę dobrego średniopółkowca. Duży ekran o przekątnej 6,67 cala z odświeżaniem 144 Hz, topowym procesorem Snapdragon 865 i nagrywaniem wideo w 8K zwiastują sporo dobrego. Dużo można też oczekiwać od aparatu z matrycą 64 Mpix i obiektywem f/1.89. Drugi obiektyw ultraszerokokątny 123° z matrycą 13 Mpix zaoferuje szersze pole widzenia, a aparat makro 5 Mpix (f/2.4), umożliwia robienie zdjęć obiektom z bliska.

Do tego mamy dużą baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W oraz moduł Bluetooth z NFC. Całość składa się na kompletne urządzenie za niewygórowane pieniądze.

Jeśli chcemy skorzystać z promocji Xiaomi na Mi 10T, radzimy się pospieszyć!