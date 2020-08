Xiaomi Mi 10 Ultra ze 120-krotnym zoomem zadebiutuje lada dzień? Wiele na to wskazuje

Już 11 sierpnia firma Xiaomi będzie świętowała dziesięciolecie istnienia. Dla uczczenia okrągłej rocznicy z pewnością przygotowano sporą niespodziankę. Czy będzie nią właśnie Xiaomi Mi 10 Ultra? Wiele na to wskazuje!

Specjalna edycja na specjalną okazję

W poprzednich latach Xiaomi przyzwyczaiło swoich sympatyków do prezentacji specjalnych edycji swoich smartfonów, oznaczonych jako Explorer Edition. W tym roku, z uwagi na wyjątkową rocznicę, specjalna edycja może być jeszcze bardziej wyjątkowa. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, zastosowanie znajdą pionierskie technologie, dedykowane najbardziej zniecierpliwionym nowości użytkownikom.

Tylko dla entuzjastów

Xiaomi Mi 10 Ultra, zgodnie z przypuszczeniami, będzie pierwszym smartfonem marki z kamerką do selfie umieszczoną pod wyświetlaczem. Na wyposażeniu znajdzie się również technologia szybkiego ładowania przewodowego o mocy aż 100 W (55 W bezprzewodowo) i obiektyw aparatu wykonany w technologii peryskopowej, dzięki któremu smartfon będzie mógł robić zdjęcia ze 120-krotnym zbliżeniem cyfrowym.

fot. via Gizchina

Niestety, wiele wskazuje również na to, że Mi 10 Ultra trafi wyłącznie do bardzo niewielkiej grupy użytkowników – to ściśle limitowana, niewielka edycja specjalna, która raczej nie trafi do powszechnej sprzedaży.

Xiaomi Mi 10 Ultra – specyfikacja bez wątpienia flagowa

Poza wyżej wymienionymi innowacjami, Xiaomi Mi 10 Ultra będzie zbudowany z bardzo mocnych podzespołów: SoC Qualcomm Snapdragon 865, wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, pamięć LPDDR5 i UFS 3.1 sprawią, że osoba, w której ręce trafi ten wyjątkowy smartfon, przez długi czas nie będzie musiała troszczyć się o jego wydajność.

To nie koniec nowości

Pogłoski mówią, że Xiaomi Mi 10 Ultra to nie jedyna nowość, jaką z okazji dziesięciolecia przygotowało Xiaomi. Istnieje możliwość, że pojawi się również specjalna edycja smartfona Redmi K30 Pro (POCO F2 Pro), mniej innowacyjna, lecz szerzej dostępna od specjalnej edycji Mi 10.

Rozwianie wątpliwości – najprawdopodobniej już we wtorek.