Nowa mysz Xiaomi bez wątpienia zasłużyła na miano „eleganckiej”

Dla wielu z nas mysz komputerowa to jedno z najważniejszych akcesoriów komputerowych. I pomimo tego, że sam na co dzień nie korzystam z myszy, bo wbudowany gładzik mojego MacBooka jest dla mnie więcej niż wystarczający, to jest duża szansa, że nad zakupem nowo zapowiedzianej myszki od Xiaomi chwilę się zastanowię.

Mi Elegant Mouse Metallic Edition na pierwszych grafikach dostarczonych przez producenta wygląda na znacznie droższą, niż sugerowałaby to jej cena. Jednak nie tylko wygląd jest ważny w przypadku tego rodzaju sprzętów, ale i także ich specyfikacja.

Co dla wielu będzie kluczowe, nową mysz Xiaomi podłączymy do naszego urządzenia na dwa sposoby: poprzez Bluetooth lub specjalny odbiornik USB. Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli myszy od Xiaomi, gryzonia podłączymy do dwóch urządzeń jednocześnie. Rozdzielczość sensora Mi Elegant Mouse Metallic Edition to 1000 DPI.

Jeśli chodzi o wygląd to trudno nie odnieść wrażenia, że słowo „Elegant” nie znalazło się w nazwie urządzenia przypadkiem. Nowa mysz Xiaomi jest kompaktowa i wygląda przy tym naprawdę minimalistycznie, a dodatkowo jest wykonana z wysokiej klasy metalu, który – jak zapewnia producent – nie powinien się palcować.

Czas pracy Mi Elegant Mouse Metallic Edition szacowany jest na około rok, a zasilanie odbywa się przy pomocy jednej baterii AA. Mysz dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i szarym, w przypadku tego drugiego obecny jest ładny czerwony akcent kolorystyczny.

Nowa myszka Xiaomi jest kompatybilna z komputerami z systemami Windows 7/8/10, a także z Macintoshami z macOS 10.10 wzwyż. Mi Elegant Mouse Metallic Edition połączymy również z tabletami i smartfonami z Androidem 5.0+, a nawet z iPadami, które działają pod kontrolą iPadOS 13.4.

Mi Elegant Mouse Metallic Edition zadebiutuje na rynku 9 kwietnia 2020 roku, a jej cenę ustalono na poziomie 99 yuanów (równowartość ok. 60 zł).

Co sądzicie o Mi Elegant Mouse Metallic Edition?

Źródło: gizmochina.com

