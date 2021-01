Za baterie AA w kontrolerach Xbox Series podziękujcie firmie Duracell

Gdy zapowiadano konsole nowej generacji, sporo graczy pozytywnie było zaskoczonych decyzją Microsoftu, odnośnie kontrolerów w konsolach Xbox Series. Nie dość, że gracze mogli nadal korzystać ze swoich starych padów Xbox One w nowych konsolach Xbox Series X|S, to jeszcze w nowych kontrolerach zastosowano dokładnie ten sam sposób zasilania co w poprzedniku — czyli dwie baterie AA. Jak się okazuje, mogło to być spowodowane pewną umową z firmą Duracell.

Baterie AA w padach Xbox Series to sprawka firmy Duracell?

Luke Anderson, jeden z wysoko postawionych pracowników firmy Duracell, potwierdził w ostatnim wywiadzie, że zastosowanie w kontrolerach Xbox Series X|S baterii AA, wynika między innymi z umowy pomiędzy Microsoftem a firmą Duracell, czyli jednej z największych (i najbardziej znanych na świecie) korporacji produkujących baterie.





Kontroler Xbox Series X.

Co ciekawe umowa ta, jest rzekomo już od wielu lat przedłużana, bo dotyczyła ona nie tylko kontrolerów Xbox Series i Xbox One, ale i nawet wiekowego już Xboksa 360! Współprace pomiędzy obiema korporacjami potwierdza również wiele akcji marketingowych firmy Duracell, która wprost reklamuje się jako najlepsze baterie do kontrolerów Xbox.

I bardzo dobrze!

Nie pozostało mi więc nic innego jak… podziękować firmie Duracell za tę umowę. Według mnie, baterie AA w kontrolerach Xbox Series X|S to najlepsze z możliwych rozwiązań. I zdaje się, że większość graczy podziela mój entuzjazm, bo trudno w sieci znaleźć przeciwników tej opcji zasilania kontrolerów. Żeby daleko nie szukać, podam trzy przykłady.

Ja sam korzystam ze specjalnego akumulatora firmy trzeciej w swoim kontrolerze Xbox Series S, który w połączeniu ze stacją ładującą, jest dla mnie najlepszym możliwym rozwiązaniem. Z naszej wewnątrzredakcyjnej rozmowy wynika, że również używanie zwykłych baterii AA nadal jest popularne.

Mam również jednego znajomego, który korzysta z pada do Xbox One, tylko przy pomocy kabla. I to jest świetne podejście ze strony Microsoftu — dzięki zastosowaniu baterii AA w swoich padach, każdy gracz może używać kontrolerów jak tylko mu się podoba.