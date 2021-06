Wróciła możliwość personalizacji padów do Xboksa – z wysyłką do Polski

Czy akcesoria używane do grania w gry komputerowe mogą być osobiste? Tak, jeśli sami je zaprojektujemy, zgodnie z własnym widzi mi się. Dzięki usłudze Xbox Design Lab, personalizować można pady do najnowszej konsoli Microsoftu (których można używać też do PC).

Pad do konsoli Xbox to jedno z najpopularniejszych urządzeń tego typu, zaraz obok kontrolerów DualShock / DualSense, czyli domyślnych akcesoriów dołączanych do konsol Sony PlayStation. Jego popularność potęguje też fakt zgodności z systemem Windows bez konieczności przeprowadzania dodatkowej konfiguracji, a także to, że uznawany jest za bardzo wygodny.

Reklama

Usługa Xbox Design Lab sprawia, że uchodzący za jeden z najlepszych padów kontroler do Xboxa może być jeszcze lepszy, bo wyglądający dokładnie tak, jak tego chcemy.

Xbox Design Lab – na co pozwala?

Jak czytamy na stronie internetowej, za pośrednictwem której można zamawiać pady, personalizacja sprowadza się do wyboru jednego z 18 kolorów, wyboru stylu przycisków i ewentualnego dodania grawerunku. Dzięki fabrycznie nadrukowanemu podpisowi od razu wiadomo, do której osoby konkretny pad należy.

W naszej redakcji, ze spersonalizowanego pada korzysta Kuba, który otwarcie przyznaje, że był to jeden z najlepszych prezentów świątecznych, jakie kiedykolwiek otrzymał (od Kasi zresztą ;)). Takie unikatowe akcesorium sprawia, że po gry z ulubionej platformy chce się sięgać jeszcze chętniej.

Ile to kosztuje?

Cena spersonalizowanego pada do Xboksa to 299,99 złotych. Kwota może wzrosnąć o kolejne 49,99 złotych, jeśli zdecydujemy się na grawerunek.

Pierwsi gracze z Polski, którzy zdecydują się na zamówienie personalizowanych padów, otrzymają je po 15 lipca 2021 roku.