Apple i Google mówią „nie” sprzedawaniu naszych danych przez X-Mode

X-Mode to firma, której możesz nie znać, lecz ona może wiedzieć o Tobie sporo. Zaraz zaraz, nie mam aplikacji tej firmy, więc jestem bezpieczny? Cóż, problem jest bardziej złożony, a o fakcie sprzedawania Twojej lokalizacji innym możesz zwyczajnie nie mieć pojęcia. Nie martw się jednak, Google i Apple nadciągają z pomocą.

Kalkulator z uprawnieniami do lokalizacji

Przeprowadzone ostatnio badania firmy X-Mode pod względem wykorzystania pozyskiwanych przez nią informacji o lokalizacji wykazały nieścisłości. Apple i Google postanowiły ukrócić lukratywny interes oraz nakazać usunięcie kodu firmy z wszystkich aplikacji znajdujących się w ich sklepach.

Zastanawiacie się teraz pewnie, w jaki sposób ktoś mógłby was śledzić bez waszej wiedzy. Przypomnijcie sobie zatem ile razy, instalując różne aplikacje, prosiły one o pozwolenie dostępu do lokalizacji, mimo, iż na pierwszy rzut oka było ono zupełnie niepotrzebnie. Dając na to zgodę, dobrowolnie pozwalacie się śledzić oraz sprzedawać później te dane dalej.

Nasza lokalizacja kosztuje

Większość z nas z uśmiechem na twarzy pomyśli pewnie, że skoro zawsze sprawdza, jakie uprawnienia nadaje aplikacjom, to jest bezpieczna. Częściowo będzie to prawdą. Częściowo, gdyż o ile instalując aplikację kalkulatora nadawanie jej uprawnień do lokalizacji jest oczywistym błędem, to co w przypadku, gdy użycie tych uprawnień można bardzo łatwo uzasadnić?

Podajmy dla przykładu najbardziej popularną aplikację dla Muzułmanów do randkowania. Tak, to jeden z tych przykładów, który generuje ogromne profity dla twórcy z tytułu sprzedawania danych, które trafiają później do tego, kto da więcej.

Apple i Google przeciwko sprzedaży danych

X-Mode działa w dość prosty sposób – udostępnia swój kod SDK twórcom do wykorzystania w ich aplikacjach. W zamian, płacą odpowiednią sumę, która zależy od liczby użytkowników danej apki. Tak to przynajmniej działało do tej pory.

Apple i Google wydały bowiem jasne oświadczenie twórcom aplikacji: Usuńcie kod X-Mode lub pożegnajcie się z dostępem do naszych systemów. Ten jasny przekaz spotkał się z dużą aprobatą, o którym jako pierwszy wspomniało w artykule The Wall Street Journal – nic przecież nie cieszy użytkowników bardziej, niż świadomość, że firma dba o prywatność.

Wspomniany kod, według Vice, znaleźć można obecnie w około 400 aplikacjach, z których zdecydowana większość skierowana jest do Muzułmanów, jak chociażby aplikacja przypominająca o tym, kiedy się modlić czy wspomniana wcześniej apka randkowa. Nie jest zresztą tajemnicą, że część z tych danych kupowały rządy. Badanie wykorzystania tych danych doprowadziło do stanowczej reakcji Apple i Google. Obie firmy dały zresztą twórcom, kolejno, tydzień (iOS) oraz dwa tygodnie (android) na usunięcie z aplikacji SDK X-Mode.

X-Mode potrzebuje uprawnień do lokalizacji

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

Nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, czy nasze dane nie są gdzieś sprzedawane, czy też wykorzystywane niewłaściwie przez twórców. Postarajmy się jednak uważniej sprawdzać, jakie uprawnienia nadajemy poszczególnym aplikacjom, a w wolnej chwili przejrzeć te już nadane.

Kto wie, może i u was znajdzie się kalkulator z nadanymi uprawnieniami do lokalizacji ;)