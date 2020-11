Google weźmie pod uwagę historię wyszukiwania, by lepiej zgadywać, czego szukamy

Wyszukiwarki internetowe to potężne narzędzia, które pomagają nam znaleźć informacje wśród miliardów witryn – i to w ciągu ułamków sekundy. Google stara się usprawniać ten proces, byśmy szybciej znajdowali to, czego rzeczywiście szukamy.

Ograniczenia wyszukiwarki Google

W okno wyszukiwarki internetowej zwykle staramy się wpisywać najprostsze i najbardziej konkretne zapytania, tak by wyniki jak najbardziej odpowiadały naszym oczekiwaniom. Zwykle jest to jednak narzędzie, które „nie pamięta” tego, o co pytaliśmy przed chwilą, i nie dostosowuje do tego wyników kolejnego wyszukiwania.

Na przykład, jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę frazę „przepisy na indyka”, to słusznie zaprezentuje ona nam najbardziej popularne strony z przepisami. Jednak kiedy następnym hasłem będzie „porcjowanie”, to wyszukiwarka nie „domyśli się”, że chodzi nam o porcjowanie indyka – będzie to dla niej kompletnie odrębne zapytanie. Zamiast tego pokaże nam więc wyniki będące najczęstszą interpretacją tego hasła. Najpierw ujrzymy kilka haseł słownikowych, a nieco niżej zaprezentuje jak porcjować… kurczaka. Wszystko dlatego, że użytkownicy znacznie częściej wyszukują informacji na właśnie ten temat.

Google coraz lepiej rozumie nasze intencje

Google wprowadza bardziej kontekstowe wyszukiwanie. Kontynuując powyższy przykład, w odpowiedzi na drugie zapytanie, zaproponuje wynik dotyczący porcjowania indyka zamiast kurczaka i umieści tę odpowiedź pod napisem „Sugerowane na podstawie Twojej ostatniej aktywności”.

Podczas innych wyszukiwań będziemy mogli skorzystać z podobnych sugestii, na przykład „powiązanych pytań”. Już teraz Google daje pewien przedsmak tych funkcji, proponując skorzystanie z ramki „Wyszukiwanie podobne do:”.

Kontekstowe wyszukiwanie wyników powinno przynieść efekt w postaci jeszcze dokładniejszych sugestii wyszukiwarki Google. Choć często zrozumienie tego, co szukamy, może przychodzić jej z pewną trudnością, ewidentnie radzi sobie z tym coraz lepiej.