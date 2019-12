Wyszukiwarka Google z przydatną nowością. Nie przegapisz premiery filmu

Wyszukiwarka Google niebawem otrzyma nową funkcję. Pozwoli ona na stworzenie listy filmów, seriali czy innych programów telewizyjnych, które zamierzamy obejrzeć.

Nie chcesz przegapić premiery filmu? Sięgnij po Google

Z pewnością każdy posiada listę filmów i seriali, które zamierza obejrzeć. Mogą to być kinowe premiery, jak i starsze produkcje, na które nie mieliśmy wcześniej czasu. Niektórzy zapisują tytuły w notatniku, z kolei inni korzystają z narzędzi dostępnych w serwisach skupionych na filmach.

Wkrótce własną listę będzie można również utworzyć bezpośrednio w wyszukiwarce Google. Rozwiązanie jak najbardziej może spodobać się wielu użytkownikom. W końcu to często w Google rozpoczynamy poszukiwania informacji o filmie czy serialu.

Funkcja jest już wdrażana w wybranych regionach. Z pewnością widoczna jest u użytkowników mieszkających w USA. Obecnie dostępna jest na urządzeniach działających pod kontrolą Androida i iOS – zarówno z poziomu strony internetowej, jak i w mobilnej aplikacji.

Nowe przyciski i lista obserwowanych produkcji

W wynikach wyszukiwania, po wpisaniu tytuły filmu lub programu telewizyjnego, pojawia się nowa karta. Zawiera ona przycisk „Oglądałeś?” i „Lista obserwowanych”. Ponadto, w przypadku filmów w kinach można skorzystać z przycisku „Zdobądź bilety”. Produkcje dodane do obserwowanych znajdują się na specjalnej liście. Opatrzone są okładką i tytułem. Oczywiście poszczególne pozycje można usunąć.

Aktualnie, mimo iż dostępny jest przycisk „Oglądałeś?”, to nie można przejść do listy już obejrzanych produkcji. Niewykluczone, że odpowiednia karta zostanie wkrótce wprowadzona. Ewentualnie Google po prostu chce zbierać dane o tytułach, które już widzieliśmy. Po co? Cóż, aby wiedzieć o nas jeszcze więcej.

Nie wiemy, kiedy nowość pojawi się u wszystkich użytkowników. Funkcja dodawana jest stopniowo i jak już wcześniej wspomniałem, obecnie widoczna jest tylko w wybranych regionach. Z czasem nowy zestaw przycisków powinien być dostępny nie tylko na smartfonach, ale również w wyszukiwarce Google na komputerze.

źródło: 9to5Google