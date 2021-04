Nie musi być sprawny – oddając stary smartfon Hammer, dostaniesz zniżkę na zakup Hammer Energy 2

Firma mPTech, która produkuje wytrzymałe telefony z rodziny Hammer, przygotowała ciekawą akcję dla użytkowników tych urządzeń. Będąc w posiadaniu starszych modeli Hammera Energy, możemy wymienić go na nowszy, korzystając ze zniżki na zakup.

Posiadacz starego Hammera po nowego się wybiera

Nowa promocja mPTech jest dłonią wyciągniętą ku właścicielom starszych modeli wytrzymałych smartfonów, którzy chcieliby kupić nowego Hammera Energy 2 w dobrej cenie. Jak to działa?

Ci, którzy mają gdzieś jeszcze smartfon Hammer Energy albo Hammer Energy 18×9, mogą zgłosić się do producenta, by ten odebrał od nich urządzenie, w zamian za zniżkę w wysokości 130 złotych na zakup nowego modelu smartfona. Co najlepsze, stary telefon nie musi być nawet sprawny – mPTech przyjmie także niedziałające lub uszkodzone urządzenia. Firma będzie mogła w odpowiedzialny sposób je rozmontować , a użytkownik zyska możliwość zakupienia Hammera Energy 2 za 569 złotych. Obecna cena tego modelu na stronie mPTech to 699 złotych.

Choć Hammer Energy 2 jest dostępny w różnych sklepach w niższej cenie (np. w Media Expert za 619 złotych), to nie da się znaleźć oferty z nowym telefonem za kwotę proponowaną przez mPTech w promocji związanej z wymianą.

Smartfon ten nie jest demonem prędkości przy zastosowaniu procesora MediaTek Helio A22, 3 GB RAM i 32 pamięci wewnętrznej, ale trudno o lepszy wzmacniany smartfon w tej kwocie. Trzeba pamiętać, że wytrzyma on naprawdę sporo dzięki pancernej obudowie, spełniającej wymagania IP68, certyfikatu militarnego oraz zgodności z normą IK05. Urządzenie wyposażono w NFC, Bluetooth 5.0 oraz solidną baterię 5000 mAh. Już teraz jest najlepiej sprzedającym się smartfonem w historii marki.

Jak oddać starego Hammera?

Żeby wziąć udział w akcji, należy wejść na specjalną stronę mPTech, gdzie wypełniamy formularz zgłoszeniowy. Później tylko czekamy na kuriera, który zostanie zamówiony na koszt producenta urządzenia i odbierze je spod wskazanego adresu. Po maksymalnie 10 dniach, otrzymamy informację, czy nasze urządzenie zakwalifikowało się do wymiany. Jeśli tak, dostaniemy dalsze instrukcje umożliwiające zakup online nowego modelu Energy 2 w cenie 569 zł.

Oprócz tego, w zamian za wypełnienie krótkiej ankiety, każdy uczestnik akcji będzie mógł przedłużyć gwarancję na nowe urządzenia, aż o 12 kolejnych miesięcy. Gdybyśmy chcieli zapoznać się ze wszystkimi szczegółami akcji, to Regulamin dostępny jest na tej stronie.