Nie trać czasu – wymień dysk na szybszy już teraz

Akcja partnerska

Czy wiesz, że Twój komputer mógłby pracować znacznie szybciej, gdyby zgromadzone w nim dane znalazły się na bardzo szybkim dysku SSD PCIe? To bardzo proste i wcale nie tak drogie, jak myślisz.

Kiedy zastanawiamy się nad zwiększeniem wydajności komputera, pierwsza myśl wędruje w kierunku procesora. Jeśli używamy go również do gier i programów do obróbki grafiki, sprawdzamy możliwości rozbudowy o mocniejszą kartę graficzną. W dalszej kolejności, zastanawiamy się nad zwiększeniem ilości dostępnej pamięci operacyjnej, w końcu RAM-u nigdy za wiele. Wymiana dysku? Jeśli już, to tylko wtedy, gdy na obecnym kończy się miejsce.

Tymczasem, skorzystanie z nowoczesnych rozwiązań z zakresu przechowywania danych, może sprawić, że nasz komputer, niezależnie od tego, czy stacjonarny, czy laptop, zauważalnie przyspieszy. Szybsza praca na tysiącach plików? Błyskawiczne wczytywanie zapisów i następnych części ulubionej gry? Komputer gotowy do pracy niemal natychmiast po użyciu włącznika? To podstawowe atuty dysków SSD PCIe NVMe, kilkukrotnie szybszych od SSD podłączanych przy pomocy interfejsu SATA i wręcz nieporównywalnie wydajniejszych od dysków talerzowych.

Szybszy komputer? To naprawdę proste!

Co zrobić, by w ten prosty i stosunkowo niedrogi sposób przyspieszyć nasz komputer? Wystarczy kilka niezbędnych czynności, których wykonanie trwa naprawdę krótko.

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że nasz komputer stacjonarny, bądź laptop, ma złącze, do którego możemy wpiąć nowy dysk. Nazywa się ono M.2. Jego dostępność zweryfikować możemy na stronie internetowej producenta laptopa, w specyfikacji technicznej modelu, którym dysponujemy, a w przypadku komputerów stacjonarnych pomocna będzie specyfikacja płyty głównej.

Kiedy już upewnimy się, że nasz komputer ma złącze, do którego możemy podłączyć dysk PCIe NVMe, należy wybrać model dysku. Powinniśmy sięgnąć po model dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb, zarówno pod względem dostępnego miejsca na dane, jak i wydajności. Choć praktycznie każdy dysk PCIe NVMe jest bardzo szybki, tutaj również występują różnice. Przyjrzymy się im, na podstawie dwóch dysków z oferty firmy Kingston.

Na każdą kieszeń – Kingston A2000

Przykładem dysku SSD PCIe NVMe, legitymującego się bardzo dobrym stosunkiem ceny do oferowanej wydajności, może być jeden z podstawowych modeli w gamie firmy Kingston – A2000. Występuje on w pojemnościach od 250 GB do 1 TB. Dla przykładu, w wariancie o pojemności 500 GB, osiąga prędkość odczytu sekwencyjnego do 2200 MB/s, a zapisu – 2000 MB/s. To ponad trzykrotnie szybciej niż w przypadku typowego dysku SSD z interfejsem SATA.

Poza świetnym stosunkiem ceny do wydajności, jego nabywca otrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa. A2000 to dysk samoszyfrujący, wykorzystujący sprzętowe szyfrowanie XTS-AES. Może również pracować z niezależnymi systemami zabezpieczeń, zgodnymi z TCG Opal 2.0. Jest też kompatybilny z funkcją BitLocker.

Kingston A2000 to idealne rozwiązanie do laptopów, w tym ultrabooków oraz niewielkich komputerów stacjonarnych. To również najlepsza opcja dla tych, którzy szukają bardzo wysokiej wydajności w niewygórowanej cenie.

Bezkompromisowa wydajność – Kingston KC2500

Komputerem, dla którego szukamy dysku SSD PCIe NVMe, jest wysokowydajna jednostka do pracy i gier? W takiej sytuacji warto, by wydajność dysku SSD korespondowała z osiągami pozostałych podzespołów, czyniąc rozrywkę jeszcze przyjemniejszą, a pracę jeszcze szybszą. Do tego typu zastosowań, świetnie sprawdzi się dysk Kingston KC2500. Występuje w wariantach od 250 GB do 2 TB. Maksymalna prędkość odczytu sekwencyjnego, dla wariantu 500 GB, to 3500 MB/s, a zapisu – 2500 MB/s. Przy wyższych pojemnościach prędkość zapisu wrasta do poziomu 2900 MB/s.

Osiągnięcie tak wysokich parametrów możliwe było dzięki zastosowaniu kontrolera PCIe Gen 3.0 x4 i 96-warstwowej pamięci 3D TLC NAND.

Podobnie jak w przypadku A2000, KC2500 oferuje sprzętową technologię samoszyfrowania XTS-AES, jest również zgodny z BitLocker oraz TCG Opal 2.0.

Kingston KC2500 to najlepszy wybór do wydajnych komputerów stacjonarnych i stacji roboczych.

Montaż i konfiguracja

Jeżeli wybrany dysk już do nas dotarł, pora przystąpić do jego montażu. Sama procedura jest bardzo prosta: wystarczy odnaleźć złącze M.2 na płycie głównej komputera, umieścić w nim zakupiony dysk SSD i zabezpieczyć przy pomocy śrubki znajdującej się po przeciwnej stronie dysku, co złącze.

Pełnią swoich możliwości dysk SSD PCIe wykaże się, gdy to właśnie on będzie dyskiem systemowym. By tak się stało, należy, przy pomocy dostępnego oprogramowania, sklonować partycję systemową z obecnie używanego dysku na nowy – świeżo podłączony.

Po przeprowadzeniu procedury klonowania, wystarczy już tylko zmienić w UEFI płyty głównej dysk służący do uruchomienia komputera, na nowy, zatwierdzić zmiany i poczekać na ponowne uruchomienie komputera. Różnicę w wydajności powinniśmy poczuć już od pierwszych chwil.

Kiedy upewnimy się, że komputer pracuje poprawnie, a nasze pliki są dostępne na nowym dysku, dotychczas używany można sformatować i przeznaczyć do innych potrzeb – na przykład jako dodatkowy magazyn danych.

Liczy się każda sekunda

Dlaczego warto zainwestować w szybszy dysk SSD? Przede wszystkim dlatego, że dzięki niemu, niemal wszystkie czynności wykonywane na komputerze trwają krócej. Nasz czas jest bezcenny, a odkładając sekunda do sekundy, w skali dnia, tygodnia czy miesiąca pracy, uzbiera się go naprawdę sporo. Szkoda tracić go na czekanie, aż komputer wykona zleconą operację, gdy tyle przyjemniejszych planów czeka na realizację. Każda dodatkowa chwila wolnego czasu, z pewnością warta jest wydanych kilkuset złotych i pracy potrzebnej do przeprowadzenia modernizacji, a wyższy komfort pracy z komputerem, to też lepsze samopoczucie.

Dysk SSD PCIe NVMe to rozwiązanie, po które warto sięgnąć już teraz. Szkoda marnować czas!

Materiał powstał we współpracy z firmą Kingston