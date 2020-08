Nie potrzebujesz superkomputera, by wcielić się w superbohatera. Znamy wymagania sprzętowe Marvel’s Avengers

Do premiery Marvel’s Avengers pozostało już tylko 22 dni. Fani, którzy z niecierpliwością wyczekują tej gry, mogą liczyć na jej darmowe, przedpremierowe sprawdzenie w ramach bety. Square Enix udostępniło też oficjalne wymagania sprzętowe dla tego tytułu w wersji na PC.

Znamy oficjalne wymagania sprzętowe Marvel’s Avengers

Nareszcie, tydzień przed startem otwartej bety na PC (i dzień przed startem zamkniętej bety dla osób, które zamówiły grę w przedsprzedaży) firma Square Enix opublikowała wymagania sprzętowe wyczekiwanego Marvel’s Avengers. Te nie są jakoś szczególnie wymagające, ale w oczy rzuca się dysk SSD w rekomendowanych wymaganiach, a także zwiększona ilość wymaganego miejsca. Jest to spowodowane opcjonalnym patchem, zawierającym tekstury znacznie wyższej jakości.

Minimalne wymagania sprzętowe Marvel’s Avengers:

System operacyjny: Windows 10 64-bit Procesor: Intel Core i3-4160 lub odpowiednik AMD Pamięć RAM: 8 GB Karta graficzna: NVIDIA GTX 950 2GB lub AMD 270 2GB DirectX: 12 Wolne miejsce na dysku: 75 GB

Zalecane wymagania sprzętowe Marvel’s Avengers:

System operacyjny: Windows 10 64-bit Procesor: Intel Core i7-4770K 3.4 GHz lub AMD Ryzen 51600 3.2 GHz Pamięć RAM: 16 GB Karta graficzna: NVIDIA GTX 1060 6GB lub AMD Radeon RX 480 8GB DirectX: 12 Wolne miejsce na dysku: 110 GB

Jak więc widać, wymagania sprzętowe najnowszej gry Square Enix nie są jakoś szczególnie duże i gra powinna uruchomić się nawet na kilkuletnim już komputerze.

Przypominam również że już dziś możecie sprawdzić ten tytuł na PlayStation 4 całkowicie za darmo, grając w ten weekend w otwartą betę gry. Wersja testowa wersji na PC i Xbox One będzie zaś dostępna od 20 do 23 sierpnia 2020 roku – i może być to dobry moment, by zweryfikować powyższe wymagania sprzętowe.

Zapraszam również do zapoznania się z pierwszymi wrażeniami z bety Marvel’s Avengers, które przygotował dla Was Karol.

Marvel’s Avengers od Square Enix zadebiutuje na rynku już 4 września 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Nieco później gra będzie dostępna również na PlayStation 5 i Xbox Series X.