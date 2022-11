Wyciekła specyfikacja Honor Magic 5. Będzie flagowo

Już za kilkanaście dni będziemy świadkami wydarzenia Qualcomm Snapdragon Summit, podczas którego spodziewamy się zobaczyć najnowszy flagowy procesor amerykańskiej firmy. Snapdragon 8 Gen 2, bo o nim mowa, ma być kolejnym milowym krokiem i nie da się ukryć, że rynek wiąże z tym procesorem spore nadzieje. Jednym z urządzeń, które ma zostać wyposażone w nowy chip, będzie Honor Magic 5, o którym dowiadujemy się kolejnych ciekawych rzeczy.

Honor Magic 5 to nie tylko flagowy procesor

Na Weibo pojawił się wpis znanego leakstera Digital Chat Station, który uchylił rąbka tajemnicy na temat nadchodzącego nowego modelu chińskiego Honora. Według niego, Honor Magic 5 zostanie bardzo dobrze wyposażony, co w efekcie pozwoli nazwać go quasi-flagowcem.

Zaczynając od ekranu, będzie to 6,8-calowy panel OLED o podwyższonej szybkości odświeżania. Do tego dołóżmy aparat o rozdzielczości 50 Mpix, który będzie wspierany przez niezależny procesor ISP. Co więcej, ten silnik przetwarzania obrazu będzie wspierany przez AI.

Honor Magic 4 Pro

Oczywiście nie zabraknie wspomnianego wcześniej flagowego procesora – Snapdragon 8 Gen 2. Jeśli plotki na temat tego chipu okażą się prawdziwe, to Honor Magic 5 będzie niesamowicie wydajnym i efektywnym energetycznie urządzeniem. Oprócz tego, pojawi się również wersja wyposażona w procesor MediaTek Dimensity 9200.

źródło: Qualcomm

Leakster wskazuje również inne kluczowe cechy Honor Magic 5. Warto zwrócić uwagę na certyfikowaną pyło- i wodoszczelność IP68. Oprócz tego, nie zabraknie szybkiego ładowania przewodowego z mocą do 100 W i bezprzewodowego z mocą do 50 W. Niestety, na tę chwilę nie znamy dokładnej pojemności zastosowanego ogniwa.

Na premierę jeszcze chwilę poczekamy

Tajemnicą pozostaje również data premiery nowego urządzenia. Póki co, nikt nie odważył się wskazać konkretnej daty, ale opierając się na poprzedniku, można pokusić się o wyznaczenie pewnych ram czasowych.

Honor Magic 4 pojawił się na rynku pod koniec lutego 2022 roku. Można zatem sądzić, że nowy Honor Magic 5 zadebiutuje późną zimą lub wczesną wiosną – przełom Q1 i Q2 2023 roku wydaje się być najbardziej prawdopodobny.

Honor Magic 4 (fot. Honor)

Oznacza to, że na premierę jeszcze sobie chwilę poczekamy. Patrząc jednak na przypuszczalną specyfikację myślę, że warto to zrobić – Honor Magic 5 zapowiada się naprawdę nieźle.