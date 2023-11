9 i 10 listopada będą dostępne super promocje na sprzęt Apple

Apple to wyjątkowy producent. Dlatego oprócz zwykłych punktów sprzedaży funkcjonują również placówki Premium Partner. Już wkrótce Wrocław wzbogaci się o pierwszy taki punkt w mieście. Z tej okazji stacjonarnie pojawi się również garść świetnych rabatów na niektóre produkty.

Co daje bycie Partnerem Premium?

Choć w Polsce ogólnie przyjętą nazwą każdego autoryzowanego sklepu Apple jest iSpot, to te również mają pewną podkategorię – placówka może bowiem mieć status Partnera Premium.

Źródło: 1923 Investments

Jak wymienia strona reklamująca otwarcie pierwszego takiego miejsca we Wrocławiu, w takich placówkach możecie liczyć na:

Najwyższy poziom obsługi klienta,

Wyszkolony zespół doradców,

Najlepszy serwis urządzeń Apple,

Dostęp do szkoleń i warsztatów,

Więcej miejsca i inny projekt salonów, w tym przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

Możliwość przetestowania produktów Apple,

Zróżnicowane formy finansowania sprzętu.

Pierwszy sklep Apple Partner Premium we Wrocławiu zostanie otwarty w Centrum Handlowym Wroclavia 9 listopada o godzinie 9:00. Jest to o tyle ważne, że wszyscy fani sprzętów z jabłkiem w logo będą mogli na miejscu kupić wiele urządzeń w niższej cenie.

Sklep Apple ze świetnymi promocjami

Jeżeli chcielibyście zacząć przygodę ze sprzętami giganta z Cupertino od nowego smartfona, to we Wroclavii w dniu otwarcia nowego sklepu kupicie iPhone’a 14 w wersji 128 GB pamięci wewnętrznej za 3299 złotych. W chwili pisania tekstu najniższa cena w internecie za ten wariant wynosi ~3600 złotych. Jeżeli jednak zależy Wam na tegorocznym modelu, bazowa „piętnastka” będzie kosztować w salonie 4299 złotych zamiast sugerowanej ceny 4699 złotych.

iPhone 15 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

A może preferujecie dokupić akcesoria do swojego smartfona Apple? Najbardziej korzystny rabat ustrzelicie na AirPodsy Pro 2. generacji z gniazdem USB-C. Zamiast 1299 złotych za zestaw przy kasie zostawicie 899 złotych. Sklep będzie miał również promocję na AirPodsy 3. i 2. generacji (kolejno 699 i 499 złotych zamiast 979 i 699 złotych) a nawet na model AirPods Max, które będą kosztować 1999 zamiast 2699 złotych.

Aby ułatwić Wam, co jeszcze sklep w Centrum Handlowym będzie miał do zaoferowania, poniżej krótka ściągawka (ceny w nawiasie to podana przez sklep najniższa cena z ostatnich 30 dni):

Zestaw iPhone 15 + AirPods Pro 2. generacji z USB-C – 5099 złotych (5998 złotych),

MacBook Air 13″ M1 – 3799 złotych (4299 złotych),

MacBook Air 13″ M2 – 5399 złotych (5606,11 złotych),

MacBook Air 15″ M2 – 6399 złotych (6496,11 złotych),

MacBook Pro 14″ M2 – 9499 złotych (10679,11 złotych),

Mac mini M2 – 2799 złotych (3114,11 złotych),

Apple TV 4K – 699 złotych (949 złotych),

Apple Watch Ultra 2 – 3799 złotych (4499 złotych),

Apple Watch SE 2023 40 mm – 899 złotych (1299 złotych),

Zestaw Apple Watch SE 2023 40 mm + AirPods 2. generacji – 1299 złotych (1998 złotych),

iPad 10,9″ Wi-Fi 64 GB – 1799 złotych (2161,06 złotych),

iPad Air 10,9″ Wi-Fi 64 GB – 2799 złotych (3101,06 złotych),

iPad Pro 11″ Wi-Fi 128 GB – 3799 złotych (4229,06 złotych).

Warto przyjechać wcześnie na otwarcie sklepu, ponieważ urządzenia będą dostępne w limitowanej liczbie sztuk w promocyjnej cenie – od 15 sztuk MacBooka Pro po 100 sztuk iPhone’a 15.

Jeżeli planujecie odwiedzić CH Wroclavia i wrocławski salon Apple Premium Partner w czwartek w przyszłym tygodniu, nie będziecie musieli długo szukać miejsca – centrum handlowe znajduje się na ul. Suchej 1, kilkaset metrów od Dworca Głównego.