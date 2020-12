Można już zbierać pieniądze na WOŚP 2021 do eSkarbonek

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to największa, coroczna akcja charytatywna, w ramach której zbierane są środki na szczytny cel. Dzięki eSkarbonkom można już od teraz zbierać pieniądze i przyczynić się do tego, że podczas 29. finału WOŚP padnie kolejny rekord.

WOŚP 2021 – kiedy finał?

29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia 2021 roku (początkowo planowano go na 10 stycznia, ale zmieniono datę). Trudno go sobie wyobrazić w obecnej sytuacji, ale nawet pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 nie jest w stanie zatrzymać tej machiny dobra.

Nie można jednak wykluczyć, że wiele osób pozostanie tej niedzieli w domu, ale wcale nie oznacza to, że nie będzie mogło wesprzeć Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wręcz przeciwnie, a na dodatek wszyscy chętni mogą to zrobić już teraz dzięki eSkarbonkom!

Mastercard gra z WOŚP – można już zbierać pieniądze w eSkarbonkach

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy sprzyja i pomaga wiele firm, w tym m.in. Mastercard. Organizacja wydająca karty płatnicze, które znajdują się w portfelach milionów Polaków, już po raz dziewiąty gra z WOŚP i po raz czwarty udostępnia kwestującym eSkarbonki. Nowością jest jednak możliwość założenia własnych wirtualnych puszek przez firmy z segmentu MŚP (tj. małe i średnie przedsiębiorstwa).

źródło: Mastercard

W tym roku, przez obecną sytuację, eSkarbonka przyda się szczególnie, ponieważ działa tak samo, jak klasyczna puszka, z tą tylko różnicą, że jest wirtualna. Wpłacone do niej pieniądze trafią jednak do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc każdy, kto chce, może dołożyć swoją cegiełkę.

Jak wpłacić pieniądze do eSkarbonki na WOŚP 2021?

eSkarbonki mogą zakładać wolontariusze, a także osoby fizyczne oraz małe i średnie firmy. Po jej utworzeniu wystarczy, że udostępnią link innym, na przykład w mediach społecznościowych czy prywatnej wiadomości. Swoją eSkarbonkę oczywiście założył też Jurek Owsiak, który od samego początku dyryguje Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Jeśli dostaniecie link do eSkarbonki WOŚP, upewnijcie się, że jej adres zaczyna się od https://eskarbonka.wosp.org.pl/, ponieważ nie można wykluczyć, że ktoś spróbuje Was oszukać. Ponadto udostępniono dedykowaną stronę internetową, na której da się sprawdzić wiarygodność otrzymanego linku do eSkarbonki. Możecie też wpłacić pieniądze do ogólnej eSkarbonki. Dostępne są płatności kartą Mastercard oraz przez PayU.