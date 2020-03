Dwa tygodnie darmowego konta Premium w grach studia Wargaming

Na zewnątrz trwa pandemia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Jeśli nawet nie jesteśmy objęci kwarantanną, to i tak jednym z najważniejszych zaleceń jest, by w miarę możliwości nie wychodzić z domu, jeśli absolutnie nie musimy. Ale co robić w wolnym czasie?

World of Warships i World of Tanks

Można oglądać filmy, można słuchać muzyki, wreszcie można nadrabiać zaległości w czytaniu (żeby to zrobić, potrzebowałbym ze 300 lat kwarantanny, ale to się wytnie). Można też (jak widać po nagłówku) grać w grę, a nawet w kilka gier :) Studio Wargaming, producent znanych i lubianych tytułów World of Tanks oraz World of Warships (a także ich mobilnych wersji Blitz) ma coś na zachętę, by zostać w domu i stracić trochę czasu wspólnie.

Od dziś bowiem do 3 kwietnia obowiązuje promocja, w ramach której możemy otrzymać aż dwa tygodnie konta premium w każdej z tych gier. Aby skorzystać z oferty, w przypadku World of Warships należy udać się na stronę gry, zalogować się do swojego konta, wejść w wiadomość o promocji i kliknąć w „Aktywuj konto premium” – efekt zobaczymy natychmiast po wejściu do gry. W przypadku World of Tanks kliknięcie „Odbierz prezent” kieruje nas na stronę, gdzie możemy aktywować stosowny kod promocyjny (na skróty, kod to BESAFE2020). Każdorazowo jest to konto premium właściwe dla tytułu, czyli zwiększające przyrost zdobywanych PD o 65% i gotówki w grze o 50%.

World of Warships Blitz i World of Tanks Blitz

Jeszcze prościej oferta jest aktywowana w mobilnych produkcjach – wystarczy bowiem zalogować się przed 11:00 3 kwietnia 2020 roku, by 14 dni premium zostało włączone automatycznie na naszym koncie. I tym bardziej warto z tego skorzystać (jeśli lubimy grać na urządzeniach mobilnych), gdyż – o ile pamiętam – wersje mobilne chętniej sięgają do naszych kieszeni, a gratisy tego typu nie zdarzają się często. Co oczywiście nie znaczy, że z zadowoleniem należy przyjąć powód, dla którego się pojawiły tym razem.

Pozostaje zatem życzyć ciekawych i owocnych rozgrywek :)

