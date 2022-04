Wojsko Polskie przypomina przed ćwiczeniami: nie publikuj zdjęć sprzętu wojskowego w sieci!

Na początku maja odbędą się w Polsce manewry wojskowe. Przy tej okazji do obywateli wystosowany został apel mówiący, by nie fotografowali kolumn wojskowych, które będą w tym czasie się przemieszczać po drogach. Dlaczego to takie ważne?

Nie oddawaj bezpieczeństwa za popularność

Przyszły miesiąc, poza długo wyczekiwaną majówką, przyniesie również ćwiczenia Wojska Polskiego. Z tej okazji wydano specjalne oświadczenie, w którym armia prosi o niepublikowanie zdjęć kolumn wojskowych, które będą transportowane na poligony. Od tego zależy bezpieczeństwo nie tylko żołnierzy, ale również całego państwa.

W maju na drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego będzie widoczny wzmożony ruch sprzętu wojskowego, który będzie przemieszczany między poligonami. Większość z nich będzie transportowana w nocy, by nie utrudniać codziennego ruchu, jednakże może się zdarzyć, że na drogach krajowych lub autostradach sprzęt będzie przemieszczał się również w godzinach szczytu.

Widok wojsk na drogach może być ciekawy i mógłby się przyczynić do zdobycia wielu like’ów na portalach społecznościowych, jednak fotografowanie tych kolumn może osłabić zdolności obronne Polski. Na podstawie zrobionych zdjęć potencjalny przeciwnik może identyfikować formacje oraz to, jakie wyposażenie jest przewożone. Taka sama sytuacja tyczy się ważnych obiektów, miejsc startów/lądowań, a nawet kierunków przejazdów jednostek.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy nie publikujcie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności. Oświadczenie Wojska Polskiego

Jak nasze zdjęcia wpływają na bezpieczeństwo?

Jak tłumaczą eksperci, system satelitarny Federacji Rosyjskiej działa inaczej niż europejski. System tarczy antyrakietowej działa tylko nad częścią naszego kraju, co sprawia, że sprzęt wojskowy jest niezmiernie ważny. Jeśli cokolwiek fotografujemy i wrzucamy do sieci, to nawet po usunięciu zdjęcia, w internecie zostaje ślad. Większość stron nie usuwa metadanych, które są cyfrową wersją zdjęć, umożliwiającą odczytanie z nich wielu informacji, takich jak godzina i miejsce wrzucenia fotki do sieci. Wrogi wywiad na jego podstawie może również ocenić kierunek przejazdu kolumny, co może wpłynąć na potencjalny poziom bezpieczeństwa Polski.

Dlatego nie fotografuj, nie filmuj ani nie udostępniaj materiałów, na których znajduje się sprzęt wojskowy w ruchu. Od tego zależy bezpieczeństwo Twoje, Twoich bliskich oraz całego kraju.