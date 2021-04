Znakomita robota, Microsoft. Windows 10 zostanie pozbawiony synchronizacji Widoku zadań

Microsoft ma swoje tempo udostępniania nowych rzeczy w systemie Windows 10 (dodajmy – tempo niezwykle wolne). Najwyraźniej zamiast skupić się na testowaniu świeżych funkcji, wolą ograniczać starsze.

Widok zadań wkrótce straci dostęp do chmury

Być może Widok zadań nie jest czymś, z czego korzystamy na co dzień podczas używania komputera z Windows 10, ale dobrze jest wiedzieć, że czekają go zmiany. Sugeruje to nowa wersja testowa tego systemu oraz post na blogu Microsoftu, wymieniający wśród wielu innych usprawnień, wzmiankę o decyzjach podjętych względem tej funkcji.

Otóż jeśli do tej pory Widok zadań był dla nas sposobem na współdzielenie plików pomiędzy różnymi urządzeniami z Windows 10 i ich synchronizację, to trzeba jasno powiedzieć, że wkrótce nie będziemy mieć takiej możliwości. Microsoft odcina listę ostatnio otwieranych plików od sieci. Oznacza to, że nie pojawią się już na niej pliki OneDrive czy Office, które edytowaliśmy na innym sprzęcie lub w chmurze.

To nie tak, że Windows 10 wkrótce całkowicie pożegna się z Widokiem zadań. Na liście zapisywane będą jednak tylko te aktywności, które miały miejsce lokalnie.

Widok zadań w Windows 10

Kiedy zmiany wejdą w życie i co dalej?

Deweloper precyzuje, że Widok zadań straci synchronizację z urządzeniami korzystającymi z tego samego konta Microsoft jeszcze w czerwcu. Choć na liście nadal będą pojawiać się pliki, które otwieraliśmy lub edytowaliśmy lokalnie, to po tym czasie nie będziemy w stanie z tego poziomu podglądać własnej aktywności w chmurze.

Niektórzy sugerują, że jest to zwiastun kompletnego porzucenia tej funkcji w Windows 10. Microsoft co prawda tego nie potwierdza, ale coś musi być na rzeczy, skoro już teraz ogranicza możliwości Widoku zadań. Synchronizacja plików w tym podglądzie zniknęła też jakiś czas temu z Microsoft Launchera na Androida.

Poza tym, warto się szczerze przyznać, kiedy ostatnio rzeczywiście korzystaliśmy z tego narzędzia. Choć jest ono obecne w systemie od jesiennej aktualizacji Windows 10 z 2018 roku, to niewiele znam osób, które zaglądają do tej zakładki Paska Zadań każdego dnia. Być może ograniczenie funkcji Widoku zadań wyjdzie jej na dobre. Już teraz wielu pożegnałoby się z nią bez żalu, a po ograniczeniu jej przydatności, ewentualne wygaszenie sprawi jeszcze mniej problemów.