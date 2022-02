Google nie umie w prostotę. Zamiast jednego menu w apce Wiadomości, będą dwa

Google ma ciekawy system wprowadzania nowości w swoich aplikacjach. Zwykle nie są to jakieś rewolucyjne ulepszenia, a rozwinięcie dotychczasowych funkcji. Jednak najczęściej wnoszą więcej dobrego niż złego. Ciekawe jak będzie z apką Wiadomości.

Dwa menu zamiast jednego

Być może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale wydaje mi się, że aplikacja do obsługi wiadomości SMS powinna być raczej prosta – w obsłudze i budowie. Chodzi o to, żeby nie komplikować rzeczy, które same w sobie skomplikowane nie są. Aplikacja Wiadomości Google, jak dotąd, całkiem nieźle się w takiej roli sprawdzała. Czy tak pozostanie?

Jak raportuje 9to5google, w tym momencie Google testuje nowy interfejs aplikacji Wiadomości, który wprowadziłby dodatkowe menu typu hamburger po lewej stronie ekranu. Do sekcji tej miałyby trafić główne opcje, dostępne domyślnie w menu wywoływanym po naciśnięciu na ikonę trzech kropek w prawej górnej części interfejsu. W jej miejsce wylądowałby skrót do dodatkowych ustawień Wiadomości Google, w tym do przełączania profili użytkownika.

W ten sposób dostalibyśmy drugie menu, którego regularność używania stałaby pod znakiem zapytania. Po co wciskać skróty do rzadziej wykorzystywanych funkcji do osobnego menu? Tylko Google raczy wiedzieć.

Niekonsekwentne Google

Ostatnio daje się zauważyć tendencję do usuwania hamburgerowego menu z aplikacji. Wielu deweloperów pozbywa się go ze swoich programów z uwagi na to, że większość skrótów można swobodnie umieścić w oddzielnym ekranie ustawień, upraszczając interfejs i oczyszczając go ze zbędnych przycisków. Google wydaje się jeszcze miotać, nie będąc pewnym, w jakim kierunku chce podążyć.

Oczywiście Google wcale nie musi wprowadzać testowanych rozwiązań do aplikacji Wiadomości. Jeśli okaże się, że są mało praktyczne, pozostaną widoczne tylko dla ograniczonej grupy użytkowników. Ciekawe, na czym stanie.