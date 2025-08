Wakacje z Xbox Game Pass. Wybieraj: wycieczka z Asasynami lub eliminacja ksenomorfów

Dni na długi urlop wciąż wolne, jednak nie lubicie, gdy 30 stopni Celsjusza przygrzewa Wam w głowę na zewnątrz? Jeżeli szukacie dobrych tytułów do ukończenia, nowy rzut gier w Xbox Game Pass powinien zapewnić Wam rozrywkę na najbliższe tygodnie.

Assassin’s Creed Mirage w Game Passie

Zacznijmy od gwiazdy miesiąca, która będzie obchodzić w październiku drugie urodziny, czyli Assassin’s Creed Mirage. Tym razem, zamiast serwować ogromny otwarty świat, Ubisoft Bordeaux zdecydowało się na nieco mniejszy rozmach i puszczenie oka do fanów pierwszych części. (Dacie wiarę, że przygody Altaira zadebiutowały prawie 18 lat temu?)

Assassin’s Creed Mirage (Źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

„Miraż” nie był może idealnym powrotem do bardziej skompresowanej formy serii, ale rozpisana na kilkanaście godzin fabuła sprawia, że dla doświadczonego gracza ukończenie tytułu przy sprzyjających wiatrach nie powinno zająć dłużej niż kilka dni.

Przyjaciele z Xboxa vs. Ksenomorfy – Aliens: Fireteam Elite w letnim Xbox Game Pass

Jeżeli zamiast starożytnego Bagdadu bardziej kręcą Was klimaty sci-fi, a znajomi łakną zabawy w kooperacji, nie ma problemu – rozwiązaniem może okazać się zainstalowanie Aliens: Fireteam Elite. Do ukończenia są cztery kampanie, w trakcie których będziecie przemierzać jaskinie i ruiny, czując na plecach oddech ksenomorfów. Gra oferuje rozbudowany system personalizacji uzbrojenia oraz 7 klas postaci o unikalnych zdolnościach, które będziecie rozwijać w miarę postępów w rozgrywce.

Deszczowy sezon z Rain World w Game Passie

Nie byłbym sobą, gdybym nie wyróżnił w Game Passie tytułu, który może sprawić, że osoby o niskim progu cierpliwości będą sprawdzać wytrzymałość kontrolerów w kontakcie ze ścianą. Rain World to mieszanka platformówki i survivalu, gdzie jako „ślimakot” trzeba zrobić wszystko, aby przeżyć.

Jako że w mrocznym świecie gracz nie znajduje się na szczycie łańcucha pokarmowego, będzie musiał wykazać się bardziej przebiegłością i sprytem niż siłą, aby uniknąć zagrożenia.

Co jeszcze czeka w Xbox Game Pass?

Sierpniowy abonament Xboksa ma oczywiście do zaoferowania o wiele więcej niż wymienione powyżej trzy tytuły. Do tańszych planów trafią również wielkie roboty, wyścigi na snowboardzie, miks rogalika oraz budowania królestwa i nie tylko.

Pełną listę wraz z datą debiutu na platformie możecie sprawdzić poniżej:

Rain World – już dostępne, plany Ultimate, PC i Standard,

Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 6 sierpnia, debiut w abonamencie Standard,

Lonely Mountains: Snow Riders – 6 sierpnia, debiut w abonamencie Standard,

Mech Warrior 5: Clans – 6 sierpnia, debiut w abonamencie Standard,

Orcs Must Die! Deathtrap – 6 sierpnia, debiut w abonamencie Standard,

Assassin’s Creed Mirage – 7 sierpnia, dostępny w planach Ultimate i PC,

Aliens: Fireteam Elite – 12 sierpnia, dostępny w planie Ultimate, PC i Standard,

9 Kings – 14 sierpnia, dostępny w planie Ultimate i PC.

Przez najbliższe tygodnie pojawią się również elementy do odblokowania w popularnych tytułach sieciowych, m.in. Smite 2, Naraka Bladepoint: Phoenix, War Thunder, Enlisted i Call of Duty: Warzone/Call of Duty: Black Ops 6.

A jeżeli zamiast nowinek bardziej obawiacie się tego, co może wylecieć z oferty, to macie czas do 15 sierpnia 2025 roku, aby zagrać w Anthem, Farming Simulator 22 oraz Personę 3 Reload.