Uniwersalne laptopy wracają do łask, a teraz kilka z nich możecie kupić w dobrych cenach

Jeszcze do niedawna wydawało się, że uniwersalne laptopy odeszły do lamusa. Najczęściej wybieraliśmy między mobilnymi ultrabookami a bardzo wydajnymi konstrukcjami gamingowymi, jednocześnie przekazując wiele podstawowych zadań, wykonywanych wcześniej na komputerach, tabletom i smartfonom. Tymczasem, za sprawą ostatnich kilkunastu miesięcy, laptopy do wszystkiego, jak jeden z najnowszych na rynku Huawei Matebook D 15, znów są na fali. Sprawdźmy zatem, dlaczego tak się stało i czy rzeczywiście to optymalny wybór dla zdecydowanej większości nabywców.

Powoli dobiega końca rok szkolny i rok akademicki. Dla absolutnej większości uczniów i studentów to czas, który upłynął pod znakiem nauki zdalnej, w zaciszu własnego pokoju. Z podobnym problemem wciąż zmagają się również starsi użytkownicy komputerów, którym to pracodawcy zarządzili pracę zdalną.

W takich okolicznościach, użytkowany sprzęt elektroniczny nabiera zdecydowanie większego znaczenia niż dotychczas. Oto bowiem urządzenie, na którym pracujemy i uczymy się musi stać się niezawodnym narzędziem przyswajania wiedzy, a z racji ograniczonych możliwości aktywności na zewnętrz, po skończonej pracy czy nauce musi jeszcze zapewnić nam rozrywkę.

Nie można zatem dziwić się temu, że wymagania stawiane przed urządzeniami, które chcemy kupić, z dnia na dzień znacząco wzrosły. Od komputerów, tabletów czy smartfonów oczekujemy jak największej wszechstronności – wysokiej wydajności połączonej z wystarczająco długim czasem na baterii, a przy tym bez negatywnego wpływu na możliwości multimedialne i zastosowanie w grach. Czy dla producentów oznacza to konieczność zaoferowania zupełnie nowej kategorii sprzętu? Niekoniecznie. Wystarczy odświeżyć nieco zapomniany w ostatnim czasie segment laptopów uniwersalnych. To właśnie tam znajdziemy wszystko, czego oczekujemy od tego typu urządzeń obecnie.

Na co możemy liczyć i na co powinniśmy zwrócić uwagę decydując się na zakup laptopa uniwersalnego? Komputerów nie zmieniamy co rok, a znacznie rzadziej, dlatego najistotniejsze jest to, by wybrany model sprostał nie tylko obecnym oczekiwaniom, ale też oferował satysfakcjonujący komfort obsługi w ciągu najbliższych kilku lat. Charakterystyczne punkty specyfikacji możemy przeanalizować na przykładzie jednej z wzorcowych dla tego segmentu konstrukcji – laptopa Huawei MateBook D 15, który niedawno doczekał się odświeżenia specyfikacji.

Uniwersalny nie znaczy duży

Pierwszym elementem specyfikacji uniwersalnego laptopa, któremu powinniśmy przyjrzeć się bliżej, są jego wymiary. Te, siłą rzeczy, muszą stanowić kompromis między codziennym wykorzystaniem na uczniowskim czy studenckim biurku, a mobilnością, dzięki której łatwo spakujemy go do torby czy plecaka i zabierzemy na wakacyjny wypad. Kupując laptopa teraz trzeba wziąć pod uwagę zarówno to, jak sprawdzi się w zastosowaniach jako laptop stacjonarny, jak i w najbliższej przyszłości, kiedy my również będziemy się częściej przemieszczać. Zdalna nauka i praca kiedyś się skończą, być może to perspektywa najbliższych miesięcy, dlatego trzeba być przygotowanym, od strony technicznej, na oba warianty.

Jak na tle tych wymagań prezentuje się Huawei MateBook D 15? Komputer o wymiarach 357,8 x 229,9 x 16,9 mm i wadze 1,56 kg wciąż nie będzie zbyt duży i zbyt ciężki, by zabrać go na wakacje czy do akademika, dlatego w aspekcie mobilności to wciąż ciekawa konstrukcja. Jego wyświetlacz ma typową dla uniwersalnych laptopów przekątną 15,6 cala, ale dzięki bardzo dobremu stosunkowi powierzchni ekranu do przedniego panelu (87%), wymiary MateBooka są znacznie mniejsze niż komputerów uniwersalnych, jakie pamiętamy sprzed kilku lat.

Huawei MateBook D 15 fot. Tabletowo.pl

Wydajność – o kompromisach nie ma mowy

Choć mogłoby się wydawać, że sięgnięcie po uniwersalną konstrukcję w miejsce znacznie większej, dedykowanej graczom, będzie wymagało sporego poświęcenia w zakresie wydajności, okazuje się, że jest naprawdę nieźle. Uniwersalne laptopy, choć wykorzystują najczęściej zintegrowane bądź niskonapięciowe, dedykowane układy graficzne, świetnie radzą sobie w zastosowaniach biurowych i wielu bardziej zaawansowanych programach, a i na brak możliwości grania nie można narzekać.

Komputer, któremu w tej publikacji przyglądamy się bliżej – Huawei MateBook D 15, został, w najnowszej odsłonie, wyposażony w procesor Intel Core i5 11. generacji z kartą graficzną Intel Iris Xe. Dla wielu popularnych gier, takich jak World of Tanks czy League of Legends, to podzespoły na tyle wydajne, by zapewnić odpowiednią płynność rozrywki w natywnej rozdzielczości matrycy zastosowanej w laptopie.

Procesor wspomagany jest przez 16 GB pamięci operacyjnej DDR4, a dane zapisywane są na szybkim dysku NVMe PCIe o pojemności 512 GB. Za komunikację bezprzewodową odpowiada moduł wspierający WiFi 6 i Bluetooth 5.1 – a to gwarancja, że przesyłanie danych będzie odbywało się naprawdę szybko.

Huawei MateBook D 15 fot. Tabletowo.pl

Nauka, praca i komunikacja na wysokim poziomie

Od uniwersalnego laptopa powinniśmy oczekiwać, że świetnie spisze się w wielu scenariuszach użytkowania, w tym tak popularnych, jak nauka czy praca zdalna. Zobaczmy, na przykładzie MateBook D 15, czego możemy oczekiwać od tego typu komputera.

Przede wszystkim – pełnowymiarowej klawiatury. To, ile tekstu wprowadzamy przy jej pomocy, czy to w komunikatorach internetowych, czy zdalnych lekcjach albo podczas rozmów towarzyskich wprost woła, by przyłożyć do tego aspektu jak największą wagę. Jeśli chcemy być zadowoleni z nowego nabytku po kilku miesiącach użytkowania, komputer po prostu musi być wygodny.

Huawei MateBook D 15 fot. Tabletowo.pl

Równie istotne są multimedia i dostęp do wszystkich wymaganych portów. W przypadku MateBook D 15 mamy do czynienia z kamerką 720P, która dla bezpieczeństwa użytkownika chowa się między klawiszami klawiatury, gdy nie jest potrzebna. Są tu również głośniki stereo, by dobrze słyszeć rozmówców, a także dwa mikrofony, by oni dobrze słyszeli nas.

MateBook D 15 to laptop uniwersalny, więc w przeciwieństwie do ultrabooka oferuje pełne spektrum dostępnych portów: trzy pełnowymiarowe wejścia USB, jedno USB-C, HDMI oraz 3,5 mm jack. Co bardzo istotne, nabywca MateBooka może liczyć również na ochronę oczu, potwierdzoną certyfikatami TÜV Rheinland w zakresie ograniczenia emisji niebeskiego światła oraz eliminacji migotania.

Bezpieczeństwo dla spokojnej pracy i nauki

Przykładowy laptop uniwersalny, Huawei MateBook D 15, oferuje swojemu nabywcy również bardzo przydatne rozwiązania z zakresu dbałości o bezpieczeństwo. Dostęp do komputera chroniony jest zabezpieczeniem biometrycznym – szybkim czytnikiem linii papilarnych, kamerka pozostaje fizycznie zakryta, gdy tylko nie jest używana a w pamięci fabrycznie instalowany jest Microsoft Windows 10 Home.

Huawei MateBook D 15 fot. Tabletowo.pl

Przydatny bajer – integracja ze smartfonem

Coraz więcej komputerów oferuje możliwość głębszej integracji z naszymi smartfonami. Standardem jest oprogramowanie Twój telefon, dostępne na właściwie każdym komputerze wyposażonym w dostęp do internetu i system operacyjny Microsoft Windows. Nie brakuje go również na MateBooku, jednak to nie koniec rozwiązań, jakie dla jego nabywców przygotował producent. Dzięki aplikacji Huawei Share możliwy jest szybki transfer danych oraz wyświetlenie ekranu smartfona na komputerze bez używania dodatkowych akcesoriów.

Opisywany Huawei MateBook D 15 to przykład na to, że laptopy uniwersalne zasłużenie wróciły do łask. Przydadzą się zarówno teraz, gdy pracujemy i uczymy się zdalnie, jak i w przyszłości, gry wrócimy do podróżowania i aktywnego trybu życia. A skoro tak, warto dać im szansę, pamiętając jednak, by wybrany model spełniał wymienione kryteria.

Specjalna promocja na laptopy

Huawei przygotował promocyjną ofertą dla osób, które szukają laptopów marki w atrakcyjnych cenach. Oferta potrwa do 23 maja – w tym czasie na huawei.pl można kupić wspomniany MateBook D 15 z procesorem Intel 11. generacji w promocyjnej cenie 3499 złotych, natomiast wersja z procesorem 10. generacji jest dostępna za 3199 złotych.

Osoby, które poszukują laptopa z 16-calowym wyświetlaczem mogą z kolei rozważyć zakup MateBook D 16, który jest dostępny do 23 maja za 3499 złotych. Warto też odwiedzać huawei.pl z uwagi na atrakcyjny system płatności – kupujący mogą rozłożyć płatność za swoje zakupy na 36 rat 0%.

Huawei MateBook D 15 fot. Tabletowo.pl

