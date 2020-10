Smartwatch z GPS i pomiarem SpO2 za 40 dolarów?! Biorę w ciemno

Nie jest trudno kupić tani smartwatch. Sztuką jest znaleźć taki, który nie kosztuje kroci, a zaoferuje więcej niż podobnie wycenione modele. UMIDIGI Urun z GPS-em i funkcją pomiaru SpO2 za zaledwie 40 dolarów niewątpliwie będzie łakomym kąskiem dla fanów smart-zegarków.

Specyfikacja UMIDIGI Urun

Tzw. selling point, czyli element, który ma za zadanie sprawić, że klienci zainteresują się właśnie tym smartwatchem, niewątpliwie jest moduł GPS. Co prawda nawet najtańsze smart-zegarki i opaski sportowe potrafią śledzić lokalizację, lecz wykorzystują w tym celu GPS w sparowanym smartfonie.

UMIDIGI Urun ma ten element na swoim pokładzie i można to uznać za jego największą zaletę. Co więcej, wykorzystuje on trzy systemy lokalizacyjne: GPS, Glonass i Beidou oraz może automatycznie łączyć dane z dwóch w tym samym czasie, aby zapewnić większą dokładność.

źródło: UMIDIGI

To jednak nie wszystko, co ten smartwatch ma do zaoferowania. Jego właściciele będą mogli skorzystać również z funkcji pomiaru SpO2, czyli poziomu nasycenia krwi tlenem. Co prawda to nic wyjątkowego, bowiem jest to też dostępne chociażby w Honor Band 5, ale wiele osób z pewnością zrobi z tego użytek.

Na pokładzie tego smartwatcha nie zabrakło oczywiście też pulsometru z opcją stałego pomiaru tętna 24/7.

źródło: UMIDIGI

Specyfikacja UMIDIGI Urun obejmuje również 17 trybów sportowych (m.in. chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, granie w piłkę nożną, koszykówkę i tenisa, joga, taniec), a także funkcję monitorowania snu. Do tego są też przypomnienia o konieczności wzięcia lekarstw, napicia się wody i ruszenia się z miejsca po dłuższej bezczynności.

Według deklaracji producenta, obudowa smartwatcha (z ramką ze stali nierdzewnej) jest odporna na napór wody o ciśnieniu do 5 ATM i można się z nim zanurzyć na głębokość do 50 metrów, więc także brać prysznic, pływać i nurkować z rurką.

źródło: UMIDIGI

Jeśli natomiast chodzi o pozostałą specyfikację, to smartwatch oferuje jeszcze m.in. okrągły, dotykowy wyświetlacz TFT LCD o średnicy 1,1 cala i rozdzielczości 240×240 pikseli z hartowanym szkłem 2.5D nad nim, dwa fizyczne przyciski oraz funkcje sterowania odtwarzaczem muzyki i wywoływania spustu migawki aparatu w sparowanym smartfonie.

Oczywiście nie zabrakło również przekazywania powiadomień o przychodzących połączeniach i SMS-ach oraz nowych zdarzeniach w aplikacjach, a do tego są też takie udogodnienia, jak prognoza pogody, stoper, kompas i funkcja latarki.

Według deklaracji producenta, bateria w smartwatchu zapewni do 10 dni normalnego użytkowania (jej ładowanie potrwa zaś do 2,5 godziny).

Cena UMIDIGI Urun

Regularna cena UMIDIGI Urun została ustalona na 79,98 dolarów, co jest równowartością ~320 złotych. Od 11 listopada, z okazji chińskiego Dnia Singla, będzie jednak można go kupić (w oficjalnym sklepie marki UMIDIGI na platformie AliExpress) za 39,99 USD (~160 złotych).

Producent przygotował w sumie pięć wersji kolorystycznych, ale nie ma gwarancji, że wszystkie będzie można kupić w zredukowanej o połowę cenie.