Ultrabooki LG gram 2021 2-w-1 zaprezentowane. Wyglądają naprawdę zgrabnie

Pod koniec grudnia pisaliśmy o nowej linii produktów LG gram 2021. Teraz, podczas trwających w formie online targów CES 2021, LG zaprezentowało całą linię produktową. Wynika z niej, że oprócz tradycyjnych modeli 17-, 16- i 14-calowych, dostępne będą również urządzenia typu 2-w-1.

Dotyk, kąt obrotu 360 stopni i rysik

Nowe urządzenia LG gram 2-w-1 są niemalże dokładna kopią opisywanych niedawno modeli 16- i 14-calowych. Specyfikacja w dużej mierze się pokrywa. Znajdziemy zatem na pokładzie procesory Intel Core 11. generacji, 8 lub 16 GB pamięci RAM, ekrany o proporcjach 16:10 i zintegrowane czytniki linii papilarnych.

LG gram 2021 (źródło: LG)

LG gram 2021 (źródło: LG)

To co jest wyróżnikiem w nowych modelach to oczywiście zaimplementowane dotykowe matryce. Model LG gram 14 2-w-1 (14T90P) wyposażony został w czternastocalowy, dotykowy panel IPS o rozdzielczości WUXGA (1920×1200 pikseli). Z kolei większy z modeli LG gram 16 2-w-1 (16T90P) posiada dotykowy szesnastocalowy ekran o rozdzielczości WQXGA (2560×1600 pikseli). Ekrany obu tych modeli są pokryte szkłem Corning Gorilla Glasss 6 i gwarantują swobodę pracy dzięki unikalnym zawiasom firmy LG o kącie obrotu 360 stopni.

Dodatkowo modele te zostały wyposażone w rysik. Jest on kompatybilny z technologią Wacom AES 2.0, co powinno zapewnić lepszą nawigację i kontrolę, tym samym przekładając się na płynne, precyzyjne pisanie oraz rysowanie.

LG gram 2021 (źródło: LG)

Nadchodzące ultrabooki 2-w-1 nie różnią się zbytnio rozmiarem od swoich bardziej tradycyjnych odpowiedników. To co jednak się zmieniło to waga urządzeń. Nowe modele nieco przybrały na masie i ważą 1,25 kg w wersji czternastocalowej i 1,48 kg w wersji szesnastocalowej. Wzrost masy jest zatem zauważalny i sięga około 25%.

Skompletowana linia LG gram 2021

Od początku było jasne, że opisywane ostatnio przez nas modele nie będą jedynymi przedstawicielami nowej linii produktowej LG gram 2021. Brakowało wśród nich modeli z dotykowymi ekranami, które prędzej czy później musiały uzupełnić line-up. Teraz, kiedy nowe urządzenia 2-w-1 zostały pokazane, całość wygląda zdecydowanie spójniej.

LG gram 2021 (źródło: LG)

LG prezentując ultrabooki z serii LG gram 2021 zaspokaja spory obszar konsumencki. Mając tak skompletowaną linię produktową Koreańczycy z pewnością będą wstanie przyciągnąć do siebie więcej klientów, którzy będą musieli się jeszcze na chwilę uzbroić w cierpliwość, gdyż dokładne ceny poszczególnych modeli jak i data dostępności nie są jeszcze znane.