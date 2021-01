Szalone Ultimate Epic Battle Simulator za darmo na Steam!

Czas na kolejną darmową grę na PC! Z reguły o takich okazjach informujemy Was za sprawą cotygodniowych promocji w sklepie Epic Games Store – dziś jednak odsyłam Was na platformę Steam!

Ultimate Epic Battle Simulator za darmo na Steam!

Któż z nas nie zadał sobie kiedykolwiek w życiu pytania, kto wygrałby taką walkę – 50000 wściekłych kurczaków czy może jeden ciężkozbrojny rycerz? Jeśli nadal nurtuje Was to pytanie, to mam dla Was odpowiedź, ale w formie gry wideo.

UEBS to dość prosty symulator bitewny, w którym postawić naprzeciwko siebie możemy najróżniejsze armie, by sprawdzić, kto okaże się silniejszy. Do naszej dyspozycji oddano zatrzęsienie różnych postaci, od standardowych rycerzy, zwierząt czy maszyn, po nieco bardziej abstrakcyjne osobliwości – takie, jak chociażby Chuck Norris.

Nasze armie zmierzyć się będą mogły na przeróżnej maści polach bitewnych, które tak samo, jak dodatkowych wojowników, będziemy mogli pobrać ze Steam Workshop. Samym starciom nie musimy się tylko przyglądać, bo w każdej chwili możemy wcielić się w którąkolwiek postać na polu bitwy – ogranicza Was tylko wasza wyobraźnia. I oczywiście specyfikacja waszego komputera.

Bo jeśli chodzi o kwestie wymagań sprzętowych, to te zależne będą właśnie od naszej wyobraźni – im więcej jednostek umieścimy na mapie, tym większe będą wymagania odnośnie naszego PC.

Minimalna specyfikacja rekomendowana przez twórców to:

System operacyjny: Windows Vista lub nowszy Procesor: Intel Core i5 4590 / AMD FX 8320 lub lepszy Pamięć: 8 GB RAM Karta graficzna: AMD Radeon HD 5770 1024MB / NVIDIA GTS 450 1024MB / Intel HD4000 Miejsce na dysku: 5 GB

Ultimate Epic Battle Simulator możecie pobrać całkowicie za darmo na platformie Steam do 1 lutego do godziny 19:00. Standardowa cena gry wynosi 54 złote.

Przypominam także o darmowym Dandara: Trials of Fear Edition, które przypisać możemy sobie do konta w sklepie Epic Games Store. Tytuł ten będzie dostępny za darmo u konkurenta Steama do 4 lutego, potem zastąpi go gra For The King.