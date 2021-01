Zamawiasz Ubera na Śląsku? Uważaj, wzrasta opłata minimalna za przejazd

Ważna sprawa: Uber zmienia cennik opłat na Śląsku. W efekcie, na zamówiony pojazd będziemy czekać krócej, ale z drugiej strony za całość zapłacimy więcej.

Uber na Śląsku – drożej, ale lepiej

Korzystanie z Ubera w dużych obszarach zurbanizowanych, pokroju konurbacji śląskiej, czasem może przyprawiać o ból głowy. Bywa, że choć mamy dostępnych kierowców do wyboru, ale schodzi im niebywale długo z dotarciem pod wskazaną przez nas lokalizację. Firma ma na to sposób.

Jak Uber przekazuje w informacji przesyłanej mailowo do użytkowników posiadających konto w usłudze,

Zależy nam na tym, aby czas oczekiwania na przejazd był zawsze możliwie jak najkrótszy, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Wiemy, że nie zawsze tak jest w przypadku przejazdów zamawianych w odległych rejonach Śląska, dlatego wprowadziliśmy zmianę w opłacie minimalnej za przejazd i zróżnicowaliśmy ją w oparciu o strefę, w której znajduje się adres początkowy.

Uber gwarantuje, że choć wyższe opłaty początkowe będą obowiązywać w odległych częściach Śląska, to dzięki tej zmianie będziemy tam widywać więcej dostępnych samochodów, a nasz czas oczekiwania na kierowcę będzie krótszy.

Konurbację śląską podzielono na trzy strefy. Niemalże w każdej z nich zwiększyły się stawki minimalne za skorzystanie z UberX i wszędzie zmieniono opłaty początkowe za opcję Uber Select. Zmiany najłatwiej wychwycimy dzięki poniższej grafice:

Spodziewamy się, że Uber udostępni niebawem dokładniejszą mapkę ze strefami, gdyż powyższa niezbyt dobrze informuje, gdzie leży granica między Strefą 2 a Strefą 3.

Firma przypomina także, że minimalna opłata za przejazd zamówiony poprzez Uber to nie to samo, co opłata początkowa, której maksymalną wysokość może ustalić miasto. W minimalnej opłacie mieści się także naliczana przez przewoźnika dopłata za dostępność pojazdu (zwykłego, o podwyższonym komforcie czy ekologicznego) z dalszej odległości. Kwota tej dopłaty to każdorazowo różnica pomiędzy opłatą minimalną a maksymalną miejską stawką początkową (jeżeli ma zastosowanie).