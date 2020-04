Chociaż przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 życie znacznie zwolniło, to mimo wszystko toczy się dalej i niektóre sprawy nie mogą czekać. Szczególnie w tej sytuacji może się przydać Profil Zaufany, aby załatwić naglące kwestie urzędowe. Rozwiązanie to szybko zyskuje na popularności – do tej pory założyło go już ponad 6 milionów Polaków.

W przypadku Profilu Zaufanego najważniejsze są dwie kwestie. Po pierwsze, jest całkowicie darmowy i dostępny dla wszystkich obywateli, którzy posiadają numer PESEL. Po założeniu jest ważny przez trzy lata, ale użytkownik może go samodzielnie przedłużyć na taki sam okres w kilku prostych krokach.

Po drugie, Profil Zaufany można założyć bez wychodzenia z domu, korzystając z bankowości internetowej lub systemu Envelo. Jeśli ktoś nie ma konta w obsługiwanym banku, może rozpocząć rejestrację przez internet, a następnie potwierdzić swoją tożsamość w tzw. punkcie potwierdzającym (na przykład na poczcie, w urzędzie gminy bądź starostwie).

To ostatnie aktualnie jest jednak niezalecane, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli to zrobić w czasie rozmowy wideo z urzędnikiem (ma to być Tymczasowy Profil Zaufany).

Już ponad 6 milionów Polaków ma Profil Zaufany

To zapewne nie przypadek, że szczególnie w ostatnim czasie szybko rośnie liczba zakładanych Profili Zaufanych. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, od początku roku założyło go 1381298 osób: w styczniu 296477, w lutym 391189 i w marcu 528351. Ten ostatni miesiąc okazał się absolutnie rekordowy w całej historii tego rozwiązania, chociaż istnieją duże szanse, że kwiecień będzie jeszcze lepszy, bowiem tylko w ciągu ośmiu dni przybyło ponad 165 tysięcy nowych PZ.

Ministerstwo Cyfryzacji podało też, jakie usługi cieszą się w ostatnim czasie największą popularnością. Jest to m.in. możliwość zgłoszenia narodzin dziecka – w marcu 2020 roku skorzystało z niej 11171 osób, podczas gdy rok temu zaledwie 2747. Z kolei przez pierwsze osiem dni kwietnia zrobiono to już 4013 razy. Polacy często korzystają także ze sposobności zameldowania się przez internet (w marcu br. 12385 razy) oraz wyciągnięcia odpisu aktu z Urzędu Stanu Cywilnego (w minionym miesiącu zawnioskowały o to 9824 osoby). Jeśli chodzi o to ostatnie, wkrótce ma się pojawić opcja pobierania odpisów w wersji elektronicznej, które będą tak samo ważne jak te papierowe.

Jak deklaruje Ministerstwo Cyfryzacji, za pomocą Profilu Zaufanego da się załatwić niemal każdą sprawę urzędową. Dużą popularnością cieszy się również funkcja złożenia tzw. pisma ogólnego – można za jej pomocą przesłać podanie, wniosek lub wyjaśnienie. W marcu 2020 roku przesłano w ten sposób niemal 97 tysięcy pism (ponad dwa razy więcej niż rok temu).

Instrukcja użytkownika systemu Profil Zaufany (PDF)

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

