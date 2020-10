Uwaga, konkurs! Acer ConceptD 7 do wygrania w konkursie NVIDIA Studio

Czy mamy tu jakiś uzdolnionych i kreatywnych grafików? Jeśli tak, to NVIDIA zaprasza do swojego konkursu „Twórz z NVIDIA Studio gdziekolwiek jesteś”, w którym do wygrania są spore pieniądze i drogi sprzęt prosto od Acera — warto więc spróbować swoich sił!

Konkurs został przygotowany przez firmę NVIDIA, a także Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Zanim jednak do samego konkursu i jego zasad przejdziemy, warto byłoby wspomnieć pokrótce niezorientowanym, czym NVIDIA Studio w ogóle jest.

Słówko o NVIDIA Studio

NVIDIA Studio to specjalnie zaprojektowane środowisko do pracy kreatywnej, nie tylko stacjonarnej, ale i również mobilnej. Jest to połączenie wydajnych kart NVIDIA RTX z dedykowanym oprogramowaniem, które razem pozwalają na znaczne zwiększenie wydajności w wielu wymagających programach. Już teraz do pomysłu przyłączyły się takie firmy jak Adobe, Epic Games, Blender czy Autodesk.

Już teraz wiele producentów wydajnych laptopów przeznaczonych do wymagającej pracy mobilnej stara się o Certyfikat NVIDIA STUDIO, który gwarantuje nam najwyższą możliwą wydajność. Przykładem takich urządzeń jest, chociażby Acer ConceptD 5 i ASUS StudioBook.

Konkurs „Twórz z NVIDIA Studio gdziekolwiek jesteś”

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kreatywnego projektu graficznego tapety, na którym przedstawimy wymarzone miejsce lub środowisko pracy. Temat więc prosty, ale dający spore pole do manewru.

Termin? Prace konkursowe można zgłaszać w terminie do 8 listopada 2020 roku. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace.

Swoje prace możecie zgłaszać w TYM MIEJSCU.

Jeśli chodzi o nagrody:

Pierwsze miejsce – 6 000 złotych i laptop Acer ConceptD 7

Drugie miejsce – 5 000 złotych

Trzecie miejsce – 500 złotych

Bonusowo: dla 6 osób po 500 zł nagrody publiczności

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdziecie na specjalnej stronie akcji.

