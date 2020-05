Umarł król, niech żyje król. Twórca Wunderlist zapowiada aplikację dla zespołów

Wunderlist przestanie działać z końcem 6 maja, zatem jeśli chcemy przenieść swoje dane z aplikacji do microsoftowego To Do, to radzę się pospieszyć. Lub ewentualnie poczekać i sprawdzić, co takiego kombinuje Christian Reber.

Ostatni dzień życia

Twórca aplikacji Wunderlist z jednej strony może gratulować sobie sukcesu, a z drugiej – musiał pogodzić się ze stratą swojego „dziecka”. Kiedy w 2015 roku sprzedawał program Microsoftowi, chyba nie do końca wierzył w to, że gigant z Redmond ostatecznie zamknie jego projekt. Jednak dwa lata później stało się to jasne, a kolejne miesiące zbliżały tylko Wunderlist do nieuchronnego zamknięcia 6 maja bieżącego roku.

Jeszcze przed ogłoszeniem daty „zgaszenia świateł” Microsoft wcielił do aplikacji To Do najlepsze pomysły zaczerpnięte z Wunderlist. Dzięki temu wszyscy, którzy korzystali z aplikacji Christiana Rebera mogli poczuć się całkiem swobodnie, zmieniając dom swoim cyfrowym notatnikom i listom. Dla niektórych jednak To Do nie ma już charakteru Wunderlist i nie zamierzają powierzać swojego planu dnia apce Microsoftu.

Superlist to nowy Wunderlist?

Christian Reber, na dzień przed oficjalnym zamknięciem Wunderlist, zapowiedział na swoim twitterowym profilu, że otwiera nowy projekt.

Today is a good day for reflection. With @Wunderlist closing down and @Pitch ramping up toward launch, I'm excited to announce a new company: @SuperlistHQ — a fresh new take on supercharged team productivity. https://t.co/YNmddyQxpP — Christian Reber (@christianreber) May 5, 2020

Nie wiadomo jeszcze, czym dokładnie będzie Superlist. Jedyne, co Reber przekazał w tweecie, każe sądzić, że będzie to narzędzie pozwalające na lepsze zarządzanie pracą zespołową. Nie upatrywałbym więc w tym Wunderlist 2.0, a raczej jakiejś konkurencji dla Asany czy Trello. Sęk w tym, że tego typu programów i aplikacji jest cała masa i wybicie się z nowym produktem będzie ultratrudne. Zwłaszcza, że nazwisko Rebera mówi cokolwiek tylko nielicznym.

Podobno część zespołu Superlist będą stanowić byli pracownicy Microsoftu, rozwijający Wunderlist i To Do. Czy to wystarczająca rekomendacja? Na razie wiemy zbyt mało, by jakkolwiek to komentować. Oby to była taka petarda, jak ją przedstawia Reber.

źródło: superlistapp.com, @christianreber