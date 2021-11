Rockstar gasi pożar! Odświeżona trylogia GTA otrzyma mnóstwo łatek

Komedii związanej z odświeżoną trylogią GTA nie ma końca! Nie jest do śmiechu przede wszystkim tym, którzy kupili niedokończoną produkcję za 269,90 złotych. Rockstar wydał jednak oficjalne oświadczenie, w którym przeprasza i obiecuje poprawę.

„Niespodziewane” problemy trylogii GTA

8 dni po niefortunnej premierze GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, Rockstar Games przerywa milczenie. W oświadczeniu na oficjalnej stronie firmy, ta przeprasza wszystkich graczy, którzy napotkali niespodziewane problemy podczas zabawy z produkcją. Deweloper twierdzi, że obecny stan produkcji w żaden sposób nie odzwierciedla standardów, do jakich przyzwyczaiły klientów produkty Rockstar Games.

Trudno jednak nazwać to, co zobaczyliśmy 11 listopada, niespodziewanym. Odświeżenia III, Vice City oraz San Andreas wprowadzają mnóstwo usprawnień w rejonach sterowania, grafiki oraz zapisie stanu gry. Sam pomysł, jaki Grove Street Games miało na te remastery, nie był całkowicie zły, o czym zresztą napisałem też w recenzji.

Problemem są jednak wszystkie nieporozumienia techniczne, jakie gracze napotkali podczas rozgrywki. Spadki prędkości animacji do 35 kl/s na konsolach nowej generacji, ogrom błędów graficznych oraz fizycznych, jakie nie pojawiały się w oryginalnej trylogii gier. A do tego ogólna niechlujność wydania, nie odnosząca się do standardów, jakie swoimi produkcjami przez lata wyznaczyło Rockstar Games.

CJ do dziś nie wierzy, co Grove Street Games zrobiło z trylogią GTA

Przeprosiny z obietnicą poprawy

Z oświadczenia Rockstar Games wynika, iż deweloper jest świadomy problemów z całą trylogią. Pracuje też nad poprawkami, a w następnych dniach zobaczymy pierwszą z nich, na wszystkich platformach. Dodatkowo, producent postanowił przywrócić oryginalną trylogię GTA do Rockstar Games Launcher, mając świadomość, że istnieją gracze, chcący dalej mieć możliwość zakupu klasycznych tytułów.

Co więcej, każdy, kto zakupił GTA: The Trilogy – The Definitive Edition na komputerach PC, otrzyma bezpłatnie dostęp do klasycznych III, Vice City oraz San Andreas. Pakiet klasycznych gier otrzyma każdy, kto zakupi definitywną trylogię do 30 czerwca 2022 roku.

Cóż tu można mądrego powiedzieć. Dobrze, że producent zareagował chociaż w taki sposób i przerwał milczenie. Mimo wszystko czekamy na konkrety oraz przede wszystkim – aktualizacje do GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

Z pewnością będę monitorować stan gier, dlatego wrócimy do tematu jeszcze nie raz.