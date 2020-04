Obcy: Izolacja w przerażająco dobrej promocji na Steam!

Dobrych gier na licencji jest na rynku niestety jak na lekarstwo. Jednak co jakiś czas któremuś z deweloperów uda się przełamać złą passę i wydać na świat produkcję, która będzie miała do zaoferowania coś więcej niż tylko znaną markę w tytule. Tak właśnie było w 2014 roku z grą Obcy: Izolacja od Creative Assembly.

Z okazji Alien Day firma Creative Assembly postanowiła przecenić swój hit sprzed kilku lat aż o 95%. Czy warto kupić Alien: Isolation? Moim zdaniem jak najbardziej tak!

Grę tę wspominam niezwykle miło z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że tytuł ten był poniekąd moim pożegnaniem z Xboksem 360. Jednak nie tylko sentyment do ukochanej konsoli broni tę grę w moich oczach, bo do plusów Alien: Isolation zaliczyć możemy wiele rzeczy, zaczynając od świetnie zaprojektowanego tytułowego Obcego i bezbłędnego udźwiękowienia gry, na gęstym klimacie kończąc.

Obcy: Izolacja to pierwszoosobowy survival horror z krwi i kości bazujący na znanej filmowej marce, który w 2014 roku szturmem podbił serca graczy i recenzentów. Sam zaliczam tę grę do jednej z najlepszych, w jakie grałem w tej dekadzie (a na pewno najstraszniejszych).

Na szczególne uznanie zasługuje również oprawa graficzna niczym z filmu z 1979 roku, która buduje świetny klimat za sprawą pięknie odwzorowanych wnętrz czy specyficznego stylu interfejsu. Ciekawostką jest to, że pod koniec zeszłego roku Obcy: Izolacja doczekał się swojego portu na Nintendo Switch, który zaskakiwał wysoką jakością, bez problemu dorównując stacjonarnym konsolom.

Minimalne wymagania Obcy: Izolacja prezentują się następująco:

System operacyjny: Windows 7 (32 bit)

Procesor: 3,16 GHz Intel Core 2 Duo E8500

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: 1 GB (AMD Radeon HD 5550 lub Nvidia GeForce GT 430)

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 35 GB wolnej przestrzeni

Obcy: Izolacja oferuje polskie napisy i jest dostępny na sprzęt z systemem Windows, a także na MacOS i Linuksa.

Obcy: Izolacja można kupić w promocji na Steam za jedyne 7,15 zł w wersji podstawowej.

Standardowa cena tego tytułu na Steam to 142,99 zł, więc mamy tu do czynienia z 95% zniżką! Przecenione jest również Alien: Isolation Collection (o 75%), które oprócz podstawowej wersji gry, zawiera też wszystkie wydane dodatki. Nie uważam jednak, by pakiet ten był wart dopłaty ponad 37 złotych, tym bardziej, że podstawowa wersja gry dostarcza wystarczająco długą kampanię. Promocja potrwa do 28 kwietnia 2020, do godziny 15:00.

Warte wspomnienia jest również to, że na stronie Humble Bundle też znajdziemy grę Obcy: Izolacja w promocji. Tam (a dokładnie klucz Steam) kosztuje nieco więcej, bo lekko ponad 8 złotych, lecz część tej kwoty przeznaczona zostanie na cele charytatywne.

A na koniec przypominam, że z okazji Alien Day na urządzeniach z systemem Android i iOS można całkowicie za darmo pobrać grę Alien: Blackout. Więcej szczegółów na temat tej promocji znajdziecie w podlinkowanym poniżej artykule.

Mieliście okazje zagrać w Obcy: Izolacja? Jakie macie zdanie na temat tej gry?

Źródło: Steam, Humble Bundle