Spieszcie się! Titan Souls od Devolver Digital za darmo

Świetna promocja na niedzielę! Przez najbliższe 24 godziny, możecie pobrać na platformie Steam fantastyczną niezależną grę Titan Souls od wydawcy Devolver Digital.

Titan Souls za darmo na Steam!

Dwuwymiarowe Shadow of the Colossus, tak chyba najłatwiej opisać Titan Souls od niezależnego studia Acid Nerve. W grze wcielamy się w bezimiennego wojownika, którego celem jest zebranie wszystkich tytułowych dusz.

Zadanie to jednak nie będzie łatwe, bo każdej z dusz pilnuje jeden z pradawnych tytanów, których pokonanie nie należy do najprostszych, pomimo tego, że większość z nich pokonać możemy przy pomocy… zaledwie jednego celnego strzału!

Rozgrywka jest więc dość prosta, bo i zakres ruchów naszej postaci jest dość ubogi. Jednak bardzo pomysłowe poziomy, wraz ze świetnie zaprojektowanymi przeciwnikami sprawiają, że trudno od Titan Souls się oderwać. Na słowa uznania zasługuje również niezwykle klimatyczna oprawa audiowizualna.

Miejscami co prawda Titan Souls potrafi sfrustrować swoim wysokim poziomem trudności, ale radość z każdej wygranej jest nie do opisania. Polecam więc każdemu sprawdzić ten tytuł. Bez wątpienia jest to pozycja obowiązkowa dla każdego fana wspomnianego już Shadow of the Colossus, jak i serii Dark Souls.

Minimalne wymagania sprzętowe Titan Souls:

System operacyjny: Windows Vista/7/8 Procesor: Intel i5 (2.0 GHz) lub lepszy Pamięć RAM: 4 GB Karta graficzna: 1 GB Video RAM Miejsce na dysku: 400 MB dostępnej przestrzeni Gra dostępna jest zarówno na komputerach z systemem Windows, jak i MacOS.

Titan Souls możecie przypisać sobie za darmo do swojego konta na stronie sklepu lub bezpośrednio w aplikacji Steam. Musicie jednak się pośpieszyć, promocja trwa tylko do jutra do godziny 19:00!

Przy okazji wspomnę, że również do jutra pobierać możecie całkowicie za darmo Surviving Mars Deluxe Edition w sklepie Humble Bundle. Również gorąco polecam sprawdzić ten tytuł!