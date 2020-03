Tidal za darmo na 6 miesięcy dla nowych klientów Vectry

Czasy utrudnionego dostępu do legalnej muzyki na szczęście dobiegły końca, a największe serwisy streamingowe są dosłownie na wyciągnięcie ręki, nie katując przy tym naszego portfela. Cena miesiąca usługi zazwyczaj zamyka się w kwocie jaką musielibyśmy dać za fizyczną kopię jednego albumu muzycznego. Vectra poinformowała, że w niektórych oferowanych przez firmę pakietach usług otrzymamy bezpłatny dostęp do Tidala.

Świeża oferta dla nowych klientów w Vectrze obejmuje trzy warianty pakietu telewizja plus internet i do każdego z nich otrzymamy darmową subskrypcję Tidal na okres 6 miesięcy. Aktywacja usługi odbywa się poprzez kliknięcie w link, który otrzymamy do maksymalnie trzech dni od instalacji usług Vectry w naszym domu. Konto można aktywować także poprzez kontakt z infolinią sprzedażową firmy, lub poprzez osobistą wizytę w salonie lub biurze usługodawcy.

Co ciekawe, nie tylko nowi klienci będą mogli bezpłatnie zaopatrzyć się w dostęp do Tidala. Oferta skierowana jest również dla aktualnych klientów grupy, a samą promocję możemy aktywować w odpowiedniej sekcji na stronie Vectry.

Warto pamiętać jednak, że darmowy dostęp do konta premium nie oznacza braku dodatkowych opłat za transmisję danych. Słuchanie muzyki online bez wcześniejszego pobrania jej na swoje urządzenie za pomocą połączenia Wi-Fi, wymagać będzie pobierania danych bezpośrednio w trakcie odtwarzania muzyki, co może skutkować niespodziewanymi kosztami, jeśli nie zaopatrzyliśmy się wcześniej w odpowiedni pakiet.

Tidal to jedna z najpopularniejszych i najbardziej cenionych usług streamingu muzyki. Poza standardowymi dla tego typu aplikacji zestawem funkcji oferuje między innymi transmisje z koncertów, szereg dodatkowych aktywności w postaci teledysków czy wywiadów, a nawet konkursy z wartościowymi nagrodami, na przykład w postaci biletów na koncerty i wydarzenia z branży muzycznej.

Koszt subskrypcji Tidal to zależnie od wybranego wariantu jakości muzyki 20 lub 40 złotych miesięcznie. Możliwe jest również wybranie oferty rodzinnej lub studenckiej, które odpowiednio modyfikują ceny usługi.

Źródło: Vectra

