Threads testuje nowe funkcje AI. Co tym razem?

Pamiętacie jeszcze o takiej platformie społecznościowej jak Threads, które miało zdetronizować X (ex-Twitter)? Meta nie zapomniała o swoim produkcie i wciąż go rozwija. Teraz postawiła na ulepszenie dwóch funkcji z wykorzystaniem AI. Wkrótce użytkownicy będą mieli do dyspozycji lepsze wyszukiwanie i podsumowania.

Threads stawia na nowe funkcje AI

Kilkanaście miesięcy temu Meta postanowiła rzucić wyzwanie Elonowi Muskowi i jego X (wcześniej Twitter). Stworzyła nową platformę społecznościową, która miała być wielkim zagrożenie dla TT. Szybko się jednak okazało, że tak się nie stanie i obecnie co prawda jeszcze ona funkcjonuje, ale baza aktywnych użytkowników już nie rośnie. Meta nie chce składać broni i wciąż rozwija nowe funkcje, tym razem te oparte o generatywne modele, zwane sztuczną inteligencją.

Adam Mosseri, wieloletni dyrektor Instagrama, obecnie rozwijający właśnie Threads, przyznał, że firma planuje dalszy rozwój tej platformy. W najbliższym czasie ma wprowadzić kolejne zmiany, które są bezpośrednią odpowiedzią na skargi użytkowników. Ulepszona zostanie funkcja wyszukiwania oraz trendów tematycznych. Threads testuje możliwość szukania postów określonych datach czy dla specyficznego konta, czyli coś podobnego, co jest już np. na X. To świetna zmiana, ponieważ obecnie szukanie konkretnego posta było po prostu frustrujące i bardzo trudne.

Podsumowania oparte o sztuczną inteligencję

Threads planuje również wprowadzić podsumowania oparte o sztuczną inteligencję. Na początek będą one związane z tematami obecnie trendującymi na platformie. Aplikacja wyświetli również „rozszerzony zestaw do 15 trendów” w powiązanych tematach. To również brzmi bardzo podobnie do tego, co już robi X, ale być może Meta trenowała swój model językowy na lepszym zbiorze danych i będzie to chociaż poprawnie działać.

Meta testuje to na razie tylko dla użytkowników z USA i nie wiadomo, kiedy te zmiany wejdą także dla mieszkańców państw Unii Europejskiej. Threads musi się jednak śpieszyć z wprowadzaniem kolejnych, użytecznych funkcji, ponieważ obecnie nie nawiązało żadnej walki z X, a po piętach tej platformie depcze już Bluesky, które jest fenomenem ostatnich kilkunastu dni.