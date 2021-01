The Medium w końcu doczekało się dłuższej prezentacji. Wygląda to naprawdę nieźle!

O grze The Medium wiemy już całkiem sporo za sprawą wielu materiałów przedpremierowych, jakie trafiły do sieci. Twórcy bardzo chętnie dzielili się informacjami na temat swojej gry, ale przez długi czas nie mieliśmy okazji zobaczyć dłuższego materiału z rozgrywki, a jedynie krótkie urywki. Aż dotąd!

The Medium na 14-minutowym materiale z rozgrywki

Jestem sporym fanem gier krakowskiego Bloober Team, które specjalizuje się już od dłuższego czasu w horrorach. Nawet Blair Witch, które nie było jakoś szczególnie dobrze przyjęte przez graczy i recenzentów, mi sprawiło masę frajdy podczas rozgrywki.

Dlatego z dość dużymi oczekiwaniami czekam na The Medium, najnowszą i prawdopodobnie największą grę tego zespołu.

W grze wcielamy się w postać Marianne, która postanawia rozwiązać zagadkę tajemniczego zabójstwa pewnego dziecka. W śledztwie pomoże jej (ale i czasem przeszkodzi) zdolność zaglądania do świata duchów. Co ciekawe, akcja gry dzieje się w Krakowie w latach 90.! Całość obserwujemy z perspektywy trzecioosobowej, co jest pewnym odstępstwem od poprzednich gier tego studia.

Oczywiście największą atrakcją jest nowatorski, jak na gry wideo, system dwóch światów, po których przemieszczamy się równocześnie, który został szerzej zaprezentowany na powyższym materiale wideo. I przyznać muszę, że wygląda to całkiem efektownie! Jest to też bez wątpienia zasługa bardzo dobrej oprawy graficznej, która błyszczy dzięki szczegółowym modelom otoczenia i postaci.

Premiera już pod koniec stycznia!

Pierwotnie The Medium miało debiutować pod koniec 2020 roku, ale ostatnie przesunięcie premiery Cyberpunka 2077 na 10 grudnia 2020 spowodowało, że Bloober Team również podjęło decyzje o zmianie daty premiery. Tak więc The Medium finalnie zadebiutuje 28 stycznia 2021 roku. Trzymam kciuki za to, że ostatnie przesunięcie daty premiery pozwoliło twórcom ostatecznie doszlifować swój najnowszy tytuł.

The Medium zadebiutuje tylko na Xbox Series X|S i PC. Twórcy nie mają na razie planów wydania swojej gry na konsolę PlayStation 5. Co ważne, The Medium od razu na premierę trafi do abonamentu Xbox Game Pass, tak więc szykuje się bardzo mocna premiera dla posiadaczy usługi Microsoftu.