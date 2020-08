The Elder Scrolls Online do sprawdzenia za darmo aż do 19 sierpnia na wszystkich platformach!

Jako fan The Elder Scrolls Online czuję się poniekąd w obowiązku, by informować Was o wszystkich darmowych okresach próbnych tego tytułu. A te odbywają się zaskakująco często – i, jak możecie się domyślić, kolejny właśnie się rozpoczął.

Podczas trwającego w ten weekend QuakeConu, gracze liczyć mogli na wiele cyfrowych prezentów i promocji od Bethesdy. Jednym z lepszych rabatów jest promocja na The Elder Scrolls Online, które możecie nie tylko kupić w niższej cenie, ale i przez ograniczony czas sprawdzić całkowicie za darmo!

The Elder Scrolls Online za darmo do 19 sierpnia

O tej grze na Tabletowo możecie przeczytać stosunkowo często. W dużym skrócie, The Elder Scrolls Online to ogromne MMORPG osadzone w popularnym świecie gier Bethesdy. Moim zdaniem największą zaletą tego tytułu jest ciągłe aktywne wsparcie do twórców, a także bardzo żywa społeczność – również i w Polsce. Na Facebooku znajdziecie wiele grup zrzeszających fanów tej gry.

Czy warto sprawdzić TESO za darmo? Moim zdaniem jak najbardziej tak, tym bardziej, jeśli jesteście fanami jednoosobowych gier The Elder Scrolls od Bethesdy, takich jak Skyrim czy Morrowind – podobieństw do tych tytułów od strony mechanik jest tu naprawdę wiele.

Poniżej znajdziecie linki, przekierowujące was do czasowo darmowego The Elder Scrolls Online na każdej z platform. Czas na darmową grę macie do 19 sierpnia 2020 roku.

Warto też zauważyć, że dodatkowo gra jest przeceniona na platformie Steam o aż 50% – tak więc jeśli The Elder Scrolls Online przypadnie wam do gustu, to za 39,95 złotych możecie kupić jej podstawową wersję. Abonament do TESO jest w pełni opcjonalny, tak więc nie poniesiecie żadnych dodatkowych kosztów za granie w ten tytuł.

W podobnej cenie, co na PC, możecie również nabyć wersję gry na PlayStation 4 i Xbox One – co warto zrobić, dlatego, że wszyscy posiadacze wersji gry na konsole obecnej generacji będą mogli liczyć na darmową aktualizację ulepszająca wizualnie grę na PlayStation 5 i Xbox Series X. Miły gest ze strony Bethesdy!

Taniej kupić możecie również ostatni dodatek do gry – The Elder Scrolls Online: Greymoor, który nie tak dawno miałem okazje dla Was zrecenzować. W tej cenie zakup tego DLC jest jeszcze bardziej opłacalny, nic tylko brać!