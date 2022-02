Znamy szczegóły The Division Heartland. Widać inspirację Escape from Tarkov

Od pierwszego ogłoszenia The Division Heartland minął już prawie rok. Ubisoft wciąż nie pochwalił się żadnymi szczegółami dotyczącymi tej gry, ale światło dzienne ujrzały właśnie nowe, nieoficjalne informacje, które bez wątpienia zaciekawią fanów The Division 2.

Ambitne plany rozwoju The Division

Ubisoft nie osiągnął może z The Division 2 tak wiele, jak udało się zrobić chociażby Bungie z Destiny. Stworzono jednak bardzo ładny i angażujący świat, ciekawy system walki i przez długi czas regularnie dostarczano do gry nowej zawartości, trzymając przy sobie powoli malejącą społeczność.

W maju zeszłego roku Ubisoft postanowił postawić krok w nieco innym kierunku i spróbować dalej rozwinąć świat The Division. Ogłoszono w rezultacie Heartland, tajemniczy spin-off, który miał być częścią planu na pokazanie tego uniwersum z nieco innej perspektywy.

Niestety od maja zeszłego roku nie poznaliśmy żadnych szczegółów odnośnie tej gry. Ubisoft wypuścił Far Cry 6 i Riders Republic, ale nie pochwalił się, na jakim etapie są prace nad Heartland. W maju sugerowano jedynie, że będzie to oddzielna, darmowa gra, która zadebiutuje w 2021 lub 2022 roku.

Heartland konkurencją dla Escape from Tarkov?

Na ratunek fanom, spragnionym informacji odnośnie The Division Heartland, przychodzi jak zwykle Tom Henderson. Znany i sprawdzony insider opublikował ostatnio bardzo obszerny raport, zdradzający wiele ciekawych szczegółów dotyczących darmowej gry Ubisoftu.

The Division Heartland ma mieć dwa tryby gry – Storm oraz Excursion. Pierwszy z nich to tryb PvPvE, a drugi PvE. To właśnie Storm ma przypominać w swoim zamyśle Escape from Tarkov. Gracze wylądują na głównej mapie gry, Silver Creek i zostanie przed nimi postawione zadanie przeżycia w jej trudnych warunkach. Wyruszamy w rezultacie na poszukiwanie materiałów, broni i jedzenia, a potem podejmujemy próbę ucieczki z mapy wraz z zebranym lootem. W The Division Heartland wpleciono również system klas oferujących różne, ekskluzywne umiejętności.

Niepotwierdzone informacje trzeba oczywiście traktować z przymrużeniem oka. Tom Henderson do tej pory miał jednak okazywał się rzetelny i teraz twierdzi, że prace nad The Division Heartland idą sprawnie. Już 17 lutego odbędzie się kolejny raport finansowy Ubisoftu.