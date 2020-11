Telewizja satelitarna, OTT czy IPTV – którą wybrać?

Akcja partnerska

Czy w czasach coraz większej popularności serwisów do strumieniowania filmów i seriali, korzystanie z typowej platformy telewizyjnej to dobry pomysł? Jak najbardziej tak! Musisz tylko wybrać tą, która najlepiej dostosuje się do Twoich oczekiwań. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, sprawdziliśmy, co swoim klientom ma do zaoferowania Cyfrowy Polsat.

Telewizja nie stoi w miejscu

Współcześnie możemy cieszyć się znacznie szerszym wyborem usług niż jeszcze kilka lat temu. Poszczególni operatorzy platform telewizyjnych prześcigają się w oferowaniu rozwiązań zdolnych sprostać coraz wyższym oczekiwaniom klientów. Sama telewizja może docierać do odbiorców na różne sposoby, dopasowując się do warunków miejsca zamieszkania, a oferowane dekodery wyposażone są w wiele innowacyjnych funkcji, podnoszących komfort oglądania.

W odpowiedzi na potrzeby klientów i widzów, Cyfrowy Polsat przygotował ofertę, z której skorzystać może praktycznie każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w domu jednorodzinnym, bloku czy akademiku. Z usług korzystać można zarówno na wsi, jak i w największych miastach w Polsce. Wystarczy, że wybierzemy właściwą ofertę.

Budownictwo jednorodzinne – telewizja satelitarna

Mieszkańcy domów wolnostojących, zwłaszcza w niewielkich wsiach, ale też na przedmieściach, często zmagają się z brakiem dostępu do szybkiego połączenia internetowego. Choć infrastruktura jest konsekwentnie rozwijana, w dalszym ciągu, na mapie Polski, jest sporo miejsc, w których nie można liczyć na szybkie i stabilne stałe łącze. W takich warunkach oglądanie multimediów, zwłaszcza w wysokiej rozdzielczości, jest właściwie niemożliwe, oczywiście, o ile mowa o wykorzystaniu stałego połączenia internetowego.

W takiej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po rozwiązanie sprawdzone przez wiele długich lat – telewizję satelitarną. Korzystanie z niej to możliwość oglądania dziesiątek kanałów w bardzo dobrej jakości, bez przerw i utrudnień powodowanych niską jakością połączenia sieciowego.

W ofercie Cyfrowego Polsatu zainteresowani telewizją satelitarną znajdą trzy pakiety podstawowe S,M i L o zróżnicowanej zawartości. Dodatkowo można uzupełnić je o szeroką ofertę pakietów dodatkowych: filmowo-serialowych, sportowych czy dla dzieci (także z kanałami premium) – w zależności od potrzeb użytkownika.

Z telewizji satelitarnej korzystać można nie tylko w swoich domach. Wiele współczesnych bloków ma zbiorczą instalację satelitarną, dzięki której wystarczy podłączyć dekoder do gniazda antenowego w ścianie, by móc oglądać telewizję bez połączenia z internetem i konieczności robienia swojej instalacji satelitarnej wiążącej się z montażem anteny.

Internet światłowodowy – telewizja IPTV

W ofercie Cyfrowego Polsatu dostępne są również usługi TV dla posiadaczy internetu dostarczanego przy pomocy światłowodów od współpracujących dostawców. Telewizja kablowa IPTV, wykorzystująca szybkie, stałe połączenie internetowe, to sposób na dostęp do telewizji w bardzo wysokiej jakości, wraz z szeregiem usług dodatkowych, jakie możliwe są dzięki łączności z internetem.

Podobnie jak w przypadku telewizji satelitarnej, tu również klienci otrzymują do wyboru 3 pakiety podstawowe – S, M i L – możliwe do rozszerzenia o pakiety dodatkowe, także z filmowymi i sportowymi kanałami premium. Łącznie nawet ponad 150 kanałów, a wśród nich zarówno te ogólne jak Polsat, TVN, TVP 1 czy TVP 2, jak i wszystkie najpopularniejsze stacje tematyczne.

Telewizja kablowa IPTV dostępna jest dla posiadaczy internetu światłowodowego Plusa, Orange i Netii o min. prędkości 8 Mb/s na jeden dekoder. To rozwiązanie nie wymaga instalacji anteny satelitarnej, a dekoder można połączyć z Internetem kablem lub po Wi-Fi

Internet od dowolnego dostawcy – telewizja OTT

Kilka miesięcy temu miałem możliwość osobiście przetestować, jak działa telewizja internetowa Cyfrowego Polsatu w technologii OTT, dzięki której można z niej korzystać przy pomocy połączenia internetowego od dowolnego dostawcy. Wrażenia z testów miałem nadspodziewanie dobre, zwłaszcza, gdy przypominałem sobie czasy studiów i problem z dostępem do telewizji na stancji czy w akademiku.

To właśnie w tych miejscach, gdzie nie ma możliwości skorzystania ani z telewizji satelitarnej, ani z IPTV, warto sięgnąć po OTT. To niewielki dekoder, podłączany do telewizora i połączenia sieciowego o prędkości co najmniej 8 Mb/s, za to z naprawdę dużymi możliwościami.

W przypadku OTT skorzystać możemy z telewizji w opcji abonamentowej, ale nie tylko. OTT to przede wszystkim oferta elastyczna, niewymagająca wiązania się z dostawcą umową na pakiet TV na wiele miesięcy, bo pakiety można włączać samemu, kiedy mamy na to ochotę, bezpośrednio w dekoderze na 30 dni. Także z poziomu dekodera dokonamy od razu płatności. Do wyboru jest kilka opcji – 3 pakiety podstawowe i 8 dodatkowych. To rozwiązanie wprost skrojone do potrzeb studentów i osób wynajmujących mieszkania. Wystarczy nabyć dekoder, podłączyć go do internetu oraz telewizora, by bez przeszkód oglądać ulubione kanały i materiały na życzenie.

Nowoczesne dekodery dla nowoczesnej telewizji

Kluczem do świata telewizji od Cyfrowego Polsatu są oferowane przez platformę dekodery serii EVOBOX:

EVOBOX HD I EVOBOX Lite – polecane dla telewizji satelitarnej,

EVOBOX IP – dla telewizji IPTV,

EVOBOX Stream – dla telewizji OTT.

Wszystkie wymienione modele wyposażone zostały w szereg funkcji pomagających dostosować ramówkę telewizji do własnych potrzeb. Do najciekawszych z nich należą:

TimeShift – możliwość zatrzymania i przewijania wybranych programów do 3 godzin,

reStart – oglądanie wybranych programów od początku, nawet, gdy audycja już trwa,

CatchUP – oglądanie wybranych programów nawet do 7 dni wstecz od ich emisji.

Dodatkowo, dekodery pozwalają na dostęp do platform internetowych z materiałami dostępnymi do strumieniowania: Cyfrowy Polsat GO i HBO GO.

Możliwości jest wiele – którą wybierasz?

Mimo że popularność serwisów streamingowych dynamicznie rośnie, telewizja wciąż pozostaje pierwszym wyborem oglądających. Jak pogodzić ze sobą te dwa światy? Wystarczy, spośród wielu dostępnych opcji, wybrać tę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb i infrastruktury technicznej. W ofercie Cyfrowego Polsatu znajdziemy rozwiązania pozwalające na korzystanie z telewizji niezależnie od tego, gdzie mieszkamy i jakie połączenie z internetem posiadamy, a dostępne pakiety umożliwiają takie dopasowanie oferty, by płacić wyłącznie za te treści, które rzeczywiście będziemy oglądać.

Która z wymienionych ofert będzie najlepsza dla Ciebie?

Materiał powstał we współpracy z Cyfrowym Polsatem