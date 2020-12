Święta w domu nie muszą być nudne z telewizją dobraną do swoich potrzeb

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia i nadchodzące ferie zimowe będą zupełnie inne niż w ubiegłych latach. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia, zdecydowaną większość wolnego czasu spędzimy w domach, z najbliższą rodziną. Co zrobić, by ciekawie wypełnić ten czas? Na przykład sięgnąć po sprawdzone rozwiązanie – telewizję. Najlepiej taką, w której interesujące treści znajdzie każdy członek rodziny.

Decyzja o wyborze telewizji cyfrowej to dość skomplikowany proces. Wiele dostępnych na rynku ofert skonstruowano w taki sposób, że trudno podjąć najwłaściwszą decyzję, uwzględniającą to, co rzeczywiście mamy ochotę oglądać, bez przepłacania za te kanały, z których korzystać nie będziemy. Niejasne oferty to powód, dla którego niektórzy podejmują decyzję o rezygnacji z telewizji cyfrowej, skupiając się wyłącznie na darmowej telewizji naziemnej i audycjach internetowych.

Na tym tle, ciekawie prezentuje się oferta Cyfrowego Polsatu, dostępna zarówno za pośrednictwem anteny satelitarnej, jak i bez – jako telewizja kablowa IPTV. W ostatnim czasie jej oferta programowa została poddana sporym zmianom, by wybór najwłaściwszej opcji był możliwie jak najprostszy. Trzy podstawowe pakiety z możliwością rozbudowy o dodatkowe paczki kanałów i pakiety premium. Prosto, a jednocześnie wystarczająco elastycznie, by skomponować skrojoną na miarę ofertę, bez przepłacania. Rzućmy okiem.

3 pakiety podstawowe i sporo dodatków

Trzon oferty telewizji Cyfrowego Polsatu stanowią trzy pakiety podstawowe: S, M i L wycenione na odpowiednio: 20, 30 i 60 złotych miesięcznie. Już w podstawowym pakiecie S, zawierającym 50 kanałów w tv satelitarnej i 56 w IPTV, poza podstawowymi stacjami znajdziemy niedostępne w bezpłatnej telewizji naziemnej kanały Polsatu, np. Polsat Sport, Polsat JimJam, Superstację czy Polsat Doku.

W droższym o zaledwie 10 złotych pakiecie M dostępne są już 72 kanały w tv satelitarnej i 78 w IPTV. Poza wszystkimi z pakietu S, znajdziemy tu, w szczególności: Eurosport, Discovery Channel, TVN 24, TV Republika, TVN Turbo, Animal Planet, TVP Seriale i wiele innych. To również bardzo solidna podstawa do rozbudowy o kolejne pakiety dodatkowe.

Pakiet L, wyceniony na 60 złotych, składa się ze 124 kanałów w tv satelitarnej i 135 w IPTV. Poza dostępnymi w pakietach S i M, znajdziemy tu wiele chętnie oglądanych kanałów, zwłaszcza trafiających w gusta miłośników kina i seriali. Wśród nich: Kino Polska, Comedy Central, kanały AXN i BBC. Nie zabrakło również oferty dla najmłodszych, na czele z Cartoon Network, Disney Channel i NICK Jr.

Każdy z dostępnych pakietów podstawowych można uzupełnić paczkami kanałów dodatkowych (wyjątek stanowi Pakiet Ekstraklasa, który dostępny jest tylko dla Pakietu L). Znajdziemy wśród nich między innymi: Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów i Ligą Europy UEFA (20 złotych miesięcznie), Eleven Sports z rozgrywkami ligi hiszpańskiej, włoskiej czy francuskiej oraz Formułą 1 (10 złotych miesięcznie), HBO (z HBO GO) za 20 złotych miesięcznie z filmami i serialami czy pakiet VOD z filmami (dostępny w tv satelitarnej za 10 złotych miesięcznie).

Nie można nie wspomnieć o tym, że dekodery Cyfrowego Polsatu dają dostęp do serwisów online Cyfrowy Polsat GO i HBO GO.

Promocja świąteczna – nawet 3 miesiące pełnej oferty TV bez opłat

Z okazji zbliżających się świąt Cyfrowy Polsat przygotował promocyjną ofertę abonamentów telewizji cyfrowej. Korzystając z niej, można sporo zaoszczędzić, przede wszystkim dzięki darmowym miesiącom, które otrzymujemy na start.

Decydując się na podpisanie umowy na 24 miesiące, w ramach pakietu S na start otrzymujemy 1 miesiąc korzystania z pełnej oferty bez opłat. W przypadku pakietów M i L – pełna oferta pozostanie do naszej dyspozycji przez 3 miesiące. Dodatkowo, na cały czas trwania umowy, otrzymujemy w cenie pakietów M i L usługi CatchUP i ON THE GO.

Warto również przyjrzeć się zestawom z pakietami premium. W opcji wycenionej na 60 złotych miesięcznie otrzymamy dostęp do pakietu M, a także HBO (z HBO GO) oraz Eleven Sports. Nieco więcej, bo 80 złotych kosztuje pakiet M wraz z HBO (z HBO GO), Eleven Sports i Polsat Sport Premium, a za 100 złotych miesięcznie otrzymamy pakiet L powiększony o HBO (z HBO GO), Eleven Sports, Polsat Sport Premium i kanały dla dorosłych.

Oferta trzech miesięcy bezpłatnego dostępu do wszystkich programów, w przypadku zestawów z pakietami premium, również obowiązuje.

Do dyspozycji widzów oddanych zostanie kolejnych 5 kanałów, jeśli zdecydują się na wybór jednego z pakietów z kanałami premium. Będą to 2 kanały Cinemax oraz 3 kanały NICK. Wymienione kanały otrzymają również abonenci, którzy zdecydują się na wybór pakietu M. Do pakietu L, dodane zostaną kanały Cinemax. Promocja obowiązuje przez 24 miesiące.

Nowa oferta w praktyce – jak dopasować ją do własnych potrzeb?

Dużą swobodę nowej oferty Cyfrowego Polsatu można sprawdzić, układając przykładowe konfiguracje w zależności od rzeczywistych oczekiwań odbiorców. W tym celu przyjrzałem się trzem popularnym typom gospodarstw domowych. Na co mogą liczyć?

Załóżmy, że dopasowanej oferty telewizji poszukuje samotny mężczyzna, interesujący się sportem, w szczególności piłką nożną oraz bieżącymi wydarzeniami na świecie. Chciałby mieć dostęp do wielu kanałów informacyjnych, możliwość oglądania Ligi Mistrzów UEFA, Bundesligi i ligi hiszpańskiej. Oferta, która sprosta jego oczekiwaniom, to pakiet M, w którym znajdzie serwisy informacyjne (Polsat News, TVN 24, Republika TV), powiększony o Polsat Sport Premium (Liga Mistrzów i Liga Europy UEFA) i Eleven Sports (Bundesliga, liga hiszpańska, włoska i francuska). Łączny koszt: 60 złotych miesięcznie za telewizję skrojoną na miarę swoich potrzeb.

Do naszego miłośnika piłki nożnej może dołączyć małżonka, która bardzo chętnie ogląda seriale, a jej ulubione produkcje to Od nowa, Hiszpańska księżniczka oraz Gra o tron. Wystarczy, że zdecydują się na ofertę za 80 złotych (pakiet M + Eleven Sports+ Polsat Sport Premium + HBO i HBO GO), w której znajdą wymagany dostęp do HBO i HBO GO, a także 2 kanały Cinemax i dodatkowe usługi w cenie (CatchUP, ON THE GO).

Rodzina się powiększa? Do wybranych pakietów może dołączyć pakiet Dzieci i m.in. kanały Disneya czy Da Vinci Learning za dodatkowe 10 zł miesięcznie.

Wszystkie wymienione oferty dostępne są razem z nowoczesnymi dekoderami z linii EVOBOX: dedykowanymi dla satelity – Evobox HD i Evobox Lite i dekoderem do usługi telewizji kablowej IPTV – Evobox IP.

Wesołych świąt!

Dzięki telewizji od Cyfrowego Polsatu świąteczne dni spędzone w domach, w gronie najbliższej rodziny, mogą być czasem wypełnionym ciekawą rozrywką. W ofercie platformy każdy z domowników znajdzie dedykowane dla siebie kanały, wypełnione ulubioną zawartością. Przygotowana oferta promocyjna to z kolei solidny argument za tym, by skorzystać z niej właśnie teraz.

