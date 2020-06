Tym telefonem zmierzysz sobie temperaturę, ale lepiej nie uderzyć się nim w głowę

Od kilku miesięcy mierzymy się z zupełnie nową dla nas sytuacją, do której nie można się przyzwyczaić, ale jakoś trzeba sobie z nią radzić. Różne firmy starają się odpowiedzieć na nowo pojawiające się potrzeby, które wcześniej nie istniały, dlatego zapowiedź telefonu komórkowego z termometrem nie jest specjalnym zaskoczeniem, choć urządzenie mimo wszystko zwraca na siebie uwagę.

Telefony komórkowe najczęściej służą jedynie do dzwonienia i SMS-owania, a czasem też do robienia zdjęć. Niektóre pozwalają także korzystać z internetu, aczkolwiek komfort jest nieporównywalnie niższy niż w przypadku robienia tego na smartfonie (niektórzy użytkownicy nie mają jednak wyboru). Jednocześnie mają one duży potencjał, aby stosować w nich „oryginalne” rozwiązania.

Telefon komórkowy z termometrem

Firma FISE, która określa się „dostawcą wiodących kluczowych rozwiązań z segmentu inteligentnego hardware’u”, wraz z Kai OS Technologies, przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za inteligentny system operacyjny KaiOS do tzw. feature phone’ów, stworzyli pierwszy na świecie telefon komórkowy obsługujący technologię 4G i jednocześnie oferujący wbudowany termometr na podczerwień. Według producentów, wykonywany przez niego pomiar charakteryzuje się dokładnością do 0,2°C.

Trzeba jednak uważać, aby nie uderzyć się nim w głowę, bowiem (przynajmniej na opublikowanej przez przedsiębiorstwo z Hong Kongu grafice) urządzenie to wygląda jak cegła. Być może to tylko niefortunne zastosowanie proporcji, ale prawdopodobnie nikt nie chciałby poczuć go na swoim czole.

Telefon ten naturalnie powstał w odpowiedzi na obecną pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanego przez niego choroby COVID-19. Jednocześnie jego użytkownicy, z racji tego, że urządzenie pracuje pod kontrolą inteligentnego systemu KaiOS, będą mogli pozostać w kontakcie z najbliższymi, jeśli zostaną odizolowani. Oprogramowanie to obsługuje bowiem m.in. WhatsAppa i Facebooka, a przy okazji także inne aplikacje, m.in. YouTube i Mapy Google.

FISE informuje, że zainteresowani mogą już zgłaszać chęć przetestowania tego telefonu i składać na niego zamówienia. Producent oczekuje, że będzie w stanie dostarczyć go na rynki na całym świecie w ciągu najbliższych miesięcy. Prawdopodobnie zatem urządzenie nie trafi do sprzedaży jako takiej, tylko do firm i instytucji, które zechcą je wykorzystać w swojej działalności.

Przy okazji warto przypomnieć, że w minioną środę zadebiutował Honor Play 4 Pro, który także oferuje funkcję pomiaru temperatury.

